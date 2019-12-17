لأول مرة في اليمن.. فنان يهرب من قاعة العرس ويترك سيارته وأدواته الغنائية

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عدن - ياسمين التهامي - لأول مرة تحدث في اليمن تمكن أحد فناني الأعراس في اليمن من الهرب من باب خلفي لإحدى القاعات في محافظة عمران تاركا سيارته وجميع أدواته الغنائية.
وفي التفاصيل "اقتحمت ميليشيا الحوثي الانقلابية على متن اطقم عسكرية أمس الجمعة قاعة عرس أحد المواطنين بمحافظة عمران شمال اليمن.
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وقالت مصادر كانت متواجدة في صالة العرس ان الحوثيون اقتحموا عرس لآل ثعيل وقامت بإعتقال شخصين من اسرة العريس وايداعهم السجن.
واوضحت المصادر ان عناصر مسلحة تابعة لميليشيات الحوثي اعتقلت اثنين من اقارب العريس وهما "عدنان ثعيل" و "وأمين ثعيل"، بحجة جلبهم فنان يمني مطلوب للحوثيين الذي لاذ بالفرار قبل وصولهم.
وأضافت أنه تم أخذ إلتزام من أهالي العريس بوقف الغناء و تسليمهم الفنان أصيل ابوبكر غير أن الأخير لاذ بالفرار ناجيا بجسده من موت محقق حيث تمكن من الهرب من الباب الخلفي للقاعة تاركا سيارته وجميع أدواته الغنائية.
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