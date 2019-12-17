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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - في تحد للهدنة الأممية..قصف حوثي مكثف على مواقع المشتركة في الجاح الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 بالتزامن مع وصول المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث إلى صنعاء وفي تحد للهدنة الأممية،جددت مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، مساء الإثنين، قصفها لمواقع القوات المشتركة في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه الواقعة جنوب محافظة الحديدة .

Advertisements وأضافت مصادر عسكرية، أن المليشيات الحوثية استهدفت مواقع القوات المشتركة شمال الجاح مستخدمة الأسلحة المتوسطة عيار 14.5 والأسلحة عيار 12.7 بشكل مكثف ومتواصل . وأشارت المصادر، إلى قيام قناصة المليشيات بإطلاق النار على مواقع القوات المشتركة جنوب البلدة ، مستخدمة الأسلحة القناصة وأسلحة معدلات البيكا. ولفتت، إلى أن عناصر المليشيات الحوثية استهدفت مواقع القوات المشتركة في الأطراف الجنوبية من منطقة الجاح بقذائف RBG خلال ساعات المساء .

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