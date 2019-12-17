اخبار الخليج / اخبار اليمن

مصرع وإصابة 16 حوثياً في مواجهات مع القوات المشتركة بالحديدة

0 نشر
اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصرع وإصابة 16 حوثياً في مواجهات مع القوات المشتركة بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مصرع وإصابة 16 حوثيا في مواجهات مع القوات المشتركة بالحديدة

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

مصرع وإصابة 16 حوثياً في مواجهات مع القوات المشتركة بالحديدة

الخليج 365

لقي 6 من عناصر المليشيات الحوثية مصرعهم، وأصيب 10 آخرون، الإثنين، في مواجهات مع القوات المشتركة جنوب الحديدة في الساحل الغربي.

 

وأفادت مصادر عسكرية، أن عناصر المليشيات الحوثية لقت مصرعها خلال تصدي القوات المشتركة لهجمات الحوثيين على مناطق متفرقة جنوب محافظة الحديدة .

Advertisements

 

وأكدت المصادر، وصول جثث ستة قتلى من عناصر الحوثي وخمسة جرحى إلى مستشفيات صنعاء .

 

وأضافت المصادر، أن 5 آخرين من جرحى المليشيات وصلوا إلى أحد مستشفيات الحديدة، ووصفت إصابتهم بالخطيرة .

 

يشار إلى أن مليشيات الحوثي تكبدت في الأيام الأخيرة خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، حيث سقط عشرات القتلى والجرحى جراء تصدي القوات المشتركة لهجمات الحوثيين جنوب الحديدة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع وإصابة 16 حوثياً في مواجهات مع القوات المشتركة بالحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا