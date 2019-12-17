- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بدعم سعودي..توزيع 300 حقيبة شتوية على الأسر النازحة بحضرموت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بدعم سعودي..توزيع 300 حقيبة شتوية على الأسر النازحة بحضرموت
الثلاثاء 17 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الإثنين، 300 حقيبة شتوية على الأسر النازحة في مخيمات اللجوء بمديريات صحراء حضرموت.
ويستهدف المشروع في مرحلته الحالية وادي وصحراء حضرموت حيث يشمل مديريات (العبر وثمود ورماه) .
ومن المقرر أن تمتد التدخلات القادمة لتشمل عدد من الجوانب الإغاثية والإيوائية الأخرى لتهيئة الأجواء للنازحين من حيث المسكن والصحة.
هذا وسيواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع الحقائب الشتوية على النازحين في مديريتي ثمود ورماه خلال الأيام القادمة .
كانت هذه تفاصيل خبر بدعم سعودي..توزيع 300 حقيبة شتوية على الأسر النازحة بحضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.