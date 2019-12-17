عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بدعم سعودي..توزيع 300 حقيبة شتوية على الأسر النازحة بحضرموت

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الإثنين، 300 حقيبة شتوية على الأسر النازحة في مخيمات اللجوء بمديريات صحراء حضرموت.



Advertisements

ويستهدف المشروع في مرحلته الحالية وادي وصحراء حضرموت حيث يشمل مديريات (العبر وثمود ورماه) .

ومن المقرر أن تمتد التدخلات القادمة لتشمل عدد من الجوانب الإغاثية والإيوائية الأخرى لتهيئة الأجواء للنازحين من حيث المسكن والصحة.

هذا وسيواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع الحقائب الشتوية على النازحين في مديريتي ثمود ورماه خلال الأيام القادمة .