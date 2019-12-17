شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : وفاة حاكم الامارات والإعلان عن رفع حالة الطوارئ في أنحاء البلاد "صور أولية" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل : وفاة حاكم الامارات والإعلان عن رفع حالة الطوارئ في أنحاء البلاد "صور أولية"

قال الدكتور حزام الحزام الأكاديمي السعودي المعارض والمختص في الشؤون الدولية والشأن السياسي، إنه تم رفع حالة الطوارئ القصوى داخل قطاع الحرس الرئاسي في الإمارات دون الإشارة لسبب ذلك. جديد اب برس : “شاهد” القاضي العراقي الذي استقال بسبب “عظمة” صدام حسين يفجر مفاجأة عن إعدامه ويكشف هذه الخبايا لأول مرة





عاجل : حدث مرعب يهز السعوديين ...العثور على جثة شخص مرمية امام مستشفى الملك خالد "لن تصدق جثة من"



عاجل : حاكم عربي يصدم كل اليمنيين ويعلن قبل قليل هذا الخبر المحزن بشأن توقف الحرب في اليمن "شاهد"









عاجل : وزير في الحكومة الشرعية يرعب اولاد زايد ويكشف قبل قليل عن اكبر صفعة تلقتها الامارات في عدن ...ومصير تواجد ابوظبي جنوب اليمن "شاهد"









ستحتاج لمعرفتها ... ثلاث ميزات جديدة لـ واتس آب

هل تذكرون السعودي الذي طلب من امراءه خلع عبايتها ... شاهد المصير الماساوي له



وافق على إعادة ترسيم الحدود اليمنية - السعودية بشكل سري بسبب اكتشاف بحيرة هائلة من النفط ... في غاية الخطورة..عبد الملك الحوثي يباغت الجمي

بلومبيرغ تكشف تفاصيل المفاوضات التي تجري بين قطر والسعودية ... شاهد ابن زايد خارج حسابات الدوحة تماما



أمير الرياض يكرّم مقيماً سودانياً لأمانته ... عثر على مبلغ مالي بجوار أحد الصرافات

كشف بنود أخطر اتفاق عقده أردوغان ... أثار جنون محمد بن زايد والسيسي



يتحدث لأول مرة عن الجيش في ابين وشبوة ... مصير اتفاق الرياض والتنسيق الجاري مع التحالف ... تصريح جديد للمجلس الانتقالي

"صورة " لن تصدق من تكون؟ ... بالرغم من أنها متزوجة! ... خلال موسم الرياض ... شاهد فنانة شهيرة توافق على الزواج من رجل سعودي



"صور" اد?شت العالم بانوثت?ا الصاخب? وحسن?ا الفر #1740;د ... شا?دو ملكة جمال السعود #1740;ة ... ?ذا الجمال الطب #1740;عي اذا قالو جمال

شا?د التفاص #1740;ل المرعبة ... الإعلان عن وجود دولة ننو #1740;ة تحت ركام الارض ستدمر العالم اجمع لو افاقت

"فيديو" شا?دو أجمل زوجة سعود #1740;ة اقتحمت برنامج المسامح كر #1740;م ... جعلت جورج قرداحي والجم?ور في حالة ذ?ول شاهد ماذا وُضع فيها ... أول (صورة) للعملة الجديدة فئة 2000 ريال "صور" مفاجأة صدمت الجميع بعد الكشف عن هويته ودوافع الجريمة ... أول صور لقاتل قريبتي الرئيس السوري بشار الأسد بعد القبض عليه هذه نصها ... شهود عيان يكشفون التفاصيل ... الدهشة انتابت جميع المصلين ... افتتح الخطبة ثم سقط فجأة أمام المصلين من فوق المنبر شاهد الهدية الضخمة ... هدية لاتقدر بثمن لم يكن حتى يحلم بها ... تباغت السعودية والامارات وتقدم للرئيس التركي اردوغان ... والدة أمير قطر الشيخة موزة عن اليمن و دول الخليج ... توقعات مرعبه لعراف يمني ينظف أنفه بإصبعه! ... ردة فعل صادمه للفنان محمد عبده عنما شاهد احد الجمهور يقوم بهذا الشي حتى لو تجاوز عمرك الست #1740;ن عام ... تع #1740;د لك شبابك ... تغن #1740;ك عن تناول جم #1740;ع المنشطات الجنس #1740;ة ... اربع فواكة رخيصة الثمن ومتوفرة في كل بيت "فيديو صادم" في هذه العاصمة العربية ... يمنيات في عمر الزهور في شبكات دعارة ... خبر صعق كل اليمنيين وسبب لهم صدمة كبيرة ماهي الصورة التي وضعت عليها؟! ... أول صورة للعملة اليمنية الجديدة فئة 2000 ريال كذبة جديدة ضد الأمير تميم يختلقها ضاحي خلفان ... الإمارات تستنفر كامل قوتها لعرقلة الصلح بين قطر والسعودية هكذا أصبحت شمس البارودي ... بعد أن تزوجت أميرًا سعوديًا "فيديو " هل بدأت علامات الساعة بالظهور فعلًا؟؟ ... في هذه الدوله ... ظهور المسيح الدجال "صورة " نهايه مأساويه وكيف انتقم الله منه صورة ... رجل الأعمال السعودي الذي كان يدعو لإسرائيل بالنصر على غزة صحيفة سعودية تكشف تفاصيل خطيرة عنه ... هل تذكرون الواعظ السعودي المتهجم على النساء في ينبع تم اختيارة كأفضل شخصية عربية لعام 2017 ... يمني من عامل في مقهى إلى أكبر طبيب في امريكا "فيديو" فنانه عربيه مشهورة تظهر عاريه وتستعرض فيه مهاراتها بالرقص الشرقي زعيم الانقلاب الحوثي يصف علي ابوالحاكم وجهاز مخابراته بالفشله ... انشقاقات وفرار قيادات عسكرية من صنعاء يكشف جرائم المليشيا ... محافظ حوثي ينشق عن الانقلابيين ... بالاسم والصورة جهود سرية تبذلها السعودية للتصالح مع خصومها ... مفاوضات عبر مسقط والكويت ... خط اتصال ساخن احضرتهم لاخذ البصمه .... صعقوا من النتيجه فلكي يمني يحذر من ظاهرة كونيه ستهز العالم ... هذه المناطق التي يتحدث فيها "صورة" تستخدمها الفتيات في صنعاء ... لأول مرة في اليمن وسيلة مواصلات غريبة الجيش الوطني يداهم أوكار الإرهاب ويلقي القبض على قيادي بارز في الانتقالي ... انفجار الوضع عسكريا جنوب اليمن عريس يتحرش بصديقة عروسته امام العروسه ... لن تصدق ردة فعلها "فيديو" لجين عمران تصدم الجميع وتتحدث عن تفاصل ليلة الدخله وعن البطيخه !! هذا هو البديل ... في السعودية ... إلغاء عقوبة الإعدام والجلد شاهد أين وجدوا زوجته العاصية وماذا تفعل حتى اليوم؟ ... العثور على كهف نبي الله لوط الذي لجأ إليه مع بناته لحظة نزول العذاب على قومه ابنتها زينب تبكي وتصرخ من حر الفراق ... الموت يفجع الفنانة المشهورة هيفاء وهبي "فيديو صادم " لن تصدق ماحدث لهم ... 3 فنانين تطاولوا على الاسلام والشيخ الشعراوي فجاءهم عقاب الله شديد "فيديو" كانت النهاية صادمة ... امرأة تعاشر أسد مفترس وحينما وصلت إلى غمرة الفرحة بعد مرور عام على النطق بالحكم... تنفيذ إعدام مغتصب طفلة البامبرز في مصر الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن مقتل الرئيس الراحل صالح ... مقرب منه يعلن تلقينا دعم من هذه الدول ... هذا هو المكان الذي تم قتله فيه الرئيس الراحل على عبد الله صالح "الاسم" فيصل القاسم يفجر مفاجأه ... هذا الرئيس العربي يتعاطى الحشيش المضروب بكثرة شاهد إلى أين وصلت الأمور ... في ساحة الإعدامات بالعاصمة السعودية الرياض ... مشروبات وسهرات للجنسين سبب كارثة حقيقية للرئيس هادي وهز كل اركان الشرعية... قام بعمل فاضح ومحرم شرعا وقانون ... محمد جميح يباغت الجميع ويفضح وزير كبير "صور" شاهد ردة فعل ابن أصالة مع ابنة الفنان المصري الشهير... بعد انتشار صورة اخته في احضان محمد رمضان برفقة ضيف غير متوقع ... الراقصة السعودية المثيرة للجدل هند القحطاني تشعل مواقع التواصل الاجتماعي "صور" ممثلة تركيه تقدم على هذا العمل الفاضح مع عجوز أمريكي في ال80 من عمره شاهد بالفيديو النهاية الكارثية للمواجهة ... كان رده صاعقا بالقول والفعل ... اشتعال معركه في الشارع بين شابة سعودية استفزت شاب ملتحي بهذه الكلمات اول صور لها مثيرة ومذهلة من حفل زفافها ... بطلة الأفلام الإباحية السابقة ميا خليفة

تفاصيل ماحدث ... تقدم بهذا الطلب العاجل للامير محمد بن سلمان ... أحمد علي عبدالله صالح يبدأ بأول خطوة في طريق الانتقام لوالده تحذير خطير : لاتنام على بطنك لانه يسبب لك امراض خطيره Advertisements لن تصدق من هو العريس؟!... عروس يمنية تتطلق ... بعد ايّام فقط من ليلة الدخلة ... بسبب الجنس تباع بأسعار مخفضة جدًا ... بضائع الحوثيين تغزو اسواق السعودية

اشعلت مواقع التواصل الاجتماعي ... صورة من صنعاء تثير جدلا واسعا

قيادي اخواني وراء اغتيال العميد عدنان الحمادي ... القاتل استلم 50 مليون ريال

مساء اليوم يناقش الوضع باليمن ... تعرف بالاسماء على ضيوف الاتجاه المعاكس

ما حقيقة زيادة رسوم الوافدين ... لليمنيين بالمملكة ؟؟

هذا هو المكان الذي تم قتله فيه ... مقرب منه يعلن تلقينا دعم من هذه الدول ... الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن مقتل الرئيس الراحل صالح

عاجــــل : اردوغان يصدم السعوديه والامارات ويعلن ارسال قوات عسكريه لمساندة الشرعيه

ظاهرة فلكيه يكشف عنها فلكي يمني ستظهر في السماء مساء اليوم وتنتهي فجر غدا

اسعار الصرف ليومنا هذا الثلاثاء ... ارتفاع الريال اليمني

مجزرة بشعة تشهدها الدوحة ... تصفية أمير قطر قبل قليل "تفاصيل"

عاجــــــــــــــل : مقتل قائد عسكري بارز في الشرعيه "تفاصيل"

دبلوماسي يمني يكشف عن خلافات صالح وهادي حول تقسيم الأقاليم هذا ما سيحدث ... للذين يقومون بتجديد جوزاتهم المنتهية ... تحذير شديد اللهجة فتاة حسناء في غاية الجمال تعقد قرانها على ميت ومع ذلك تقوم بتغسيله كل يوم وتخرج للتنزه ... اغرب زواج منذ خلق الله الارض ولي العهد محمد بن سلمان يباغت السعوديين ويعلن رسميا عن هذا الامر الخطير ... السعودية تصدم دول مجلس التعاون الخليجي وكل حلفائها بهذا الاعلان تفاصيل طارئة ... جعله يصدر توجيهات فورية لهذه الكتائب ... اثار جنون محمد بن زايد ... شرط جديد وصارم لدولة قطر بشأن التصالح مع السعودية تعرف عليه ... برنامح تجسس خطير يعمل لصالح الحوثيين ... يمن موبايل تصدم مشتركيها في العاصمه الشرعيه ... الاغتيالات تتوالى ... اغتيال هذه الشخصيه قبل قليل في عدن ماذا قال عن اليمن ؟... الملك سلمان يخرج عن طوره بكلمة نارية في القمة الخليجية ورسالة مبطنة إلى الدوحة من بينها القيام بالدخلة أمام الجماهير ... اغرب تقاليد الزفاف في العالم "الاسماء " تراجعو عن حضور القمة الخليجية في الرياض ... 3من حكام الخليج يخالفون دعوة الملك سلمان في أول ظهور لها تشعل مواقع التواصل الاجتماعي!...الأميرة سارة بنت مشهور بن عبد العزيز زوجة ولي العهد السعودي ... بجمالها أذهلت العرب فروعها منتشرة في كل مدن المملكة ... الكشف عن اكبر شركة في السعودية يمتلكها زعيم الحوثيين ... صدمة كبيرة للملك سلمان وولي عهده بسبب ياسمين عبدالعزيز وصورة قديمة لها في إحدى المناسبات الفنية تثير جدلاً واسعاً ... هجوم ناري على رانيا يوسف شاهد تفاصيل من الوازن الثقيل ... المنفذ يحصل على خمسين مليون مكافأة ... تحقيقات أولية تكشف إشراف هذا القيادي على عملية اغتيال العميد عدنان الحمادي "فيديو" لن تصدق كيف كان الرد ... في موسم الرياض ... سعودية حسناء تفاجئ الجميع وتتحدى ميريام فارس بالرقص "فيديو" في موسم الرياض ... اسقطها أرضًا أمام الجماهير ... سعودي شديد الجمال يقفز للفنانة نوال الزغبي بعد إستهزاءها بسورة الفاتحة في موسم الرياض ... مصير مؤلم لـ الفنانة مايا دياب "فيديو" أحسن الله عزاكم فيني” ... اخر ماقاله تركي آل الشيخ بعد اكتشافه هذا المرض الخطير فيه ... شاهد كيف اصبح !! "فيديو" عند إنجاب المولود الأول لكل منهم كانت الصدمه ... توأمان تزوجا من توأمين وعاشوا تحت سقف واحد "فيديو" لحظة إطلاق النار على وجه راقصة مشهورة في حفل زفاف ... شاهد كيف أصبحت؟ ماحدث بعد ذلك كن صادم !! ... يمني يعطي رقم جواله لفتاه في الشارع الملك سلمان يثلج صدور اليمنيين بهذه القرارات ... بشرى ساره لكل اليمنيين المغتربين في السعودية تساعدك في انقاص الوزن وتخلصك من احتباس السوائل ... فاكهه متوفرة في السوق ورخيصة الثمن ممارسة بعض السلوكيات الخاطئة ... تعرضك للاصابة بسرطان البروستات ... تحذير للجميع اغبى سارق في العالم ... ترك لهم مليون ريال غنيمة على سطح المنزل وسرق لوح ب 20 الف ريال صورة الخائن + الاسم ... طعنه من الخلف وسلمه لقمة سائغة للحوثيين ... هذا هو الخائن الحقيقي الذي قصم ظهر الزعيم علي عبد الله صالح نص المرسوم الملكي ... اصدر مرسوم ملكي يباغت كل السعوديين " تفاصيل" شاهد ماذا قال ... على ميزانية السعودية الجديدة ... أول تعليق عاجل من ولي العهد السعودي لن تصدق ماحدث ... اثارت الرعب بين ركاب الطائرة ... حسناء في رحلة طيران وعندما ذهبت الى الحمام كانت المفاجئة المرعبة التي جعلتها تصرخ باعلى صوتها تحرك قضائي عاجل ضده بسبب هذا الفيديو ... بمساعدة والده ... محمد علي يعترف بارتكاب جريمة بشعة ... هل هي زلة لسان؟؟ "فيديو" بنات اليمن يشعلن مواقع التواصل الاجتماعي بجمالهن الساحر "فيديو" سعوديه تـســب اليمن واليمنيين مشهورة التيك توك وجاها الرد قــاســي هكذا كان أول لقاء بينهما ... إبنة ترامب تتورط في علاقة مع أشهر جاسوس بريطاني



"فيديو" اكتشف الحقيقه ولاكن كانت صاااادمه ! ... شك في زوجته فوضع كاميرا في غرفة نومه



ودون “الحزام” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:”طوارى الحرس الرئاسي في #الامارات بنسبة 100 وتزامنت هذه التغريدة مع أنباء متداولة غير مؤكدة عن وفاة الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد، بحسب نشطاء أشاروا لانتشار حملة مفاجئة على تويتر لتمليع ودعم ولي عهد أبوظي محمد بن زايد عبر وسم #شكرا_محمد_بن_زايد وروجت كتائب الذباب الإماراتي بتويتر فجأة للوسم الداعم لمحمد بن زايد دون مناسبة تذكر، ما عزز الشكوك لدى المتابعين بشأن هذه النباء المتداولة عن وفاة الشيخ خليفة وما ذكره الدكتور الحزام عن رفع حالة الطوارئ القصوى بالحرس الرئاسي الإماراتي. لمشاهدة الصور وباقي التفاصيل اضغط هنا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : وفاة حاكم الامارات والإعلان عن رفع حالة الطوارئ في أنحاء البلاد "صور أولية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.