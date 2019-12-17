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عدن - ياسمين التهامي - في الكويت.. شرطية تمارس “المثلية الجنسية” مع سجينة بالسجن المركزي وهذا ما حدث قبل محاولتها الانتحار!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت بتفاصيل واقعة صادمة، حيث فتحت إدارة السجن المركزي تحقيقا موسعا في مشاجرة وقعت داخل سجن النساء وتحديدا في العنبر رقم 7 نساء، وذلك للوقوف على حقيقة ما حدث والأسباب التي دعت نزيلة إلى الفزعة لأخرى متهمة في جريمة قتل، وكذلك فتح تحقيق في ادعاءات نزيلة بأن مفتشة تأتي إلى عنبرها ليلا بقصد التحرش بها على حسب تأكيد النزيلة. جديد اب برس : Advertisements تفاصيل ماحدث ... تقدم بهذا الطلب العاجل للامير محمد بن سلمان ... أحمد علي عبدالله صالح يبدأ بأول خطوة في طريق الانتقام لوالده هذا ما سيحدث ... للذين يقومون بتجديد جوزاتهم المنتهية ... تحذير شديد اللهجة وأكد مصدر امني ان التحقيقات ستشمل ايضا حيازة نزيلات في السجن المركزي مؤثرات عقلية، وقيام نزيلة كويتية وقبل ان تشرع في الانتحار باستخدام صحن كسرته بالفزعة الى اخرى وهي المتهمة في جريمة قتل. وقال مصدر أمني بحسب ما نقلت صحيفة “الأنباء” الكويتية: وصلت معلومات الى احد قياديي السجن المركزي بحيازة نزيلة كويتية متهمة في جريمة قتل مواد مخدرة، وعلى الفور وجه القيادي المفتشات بنفس العنبر الذي تتواجد فيه السجينة المشتبه بها، فانتقلت مفتشتان إلى العنبر المشتبه بوجود حبوب بداخله فما كان من النزيلة المتهمة في جريمة قتل الا ان صرخت مستنجدة بنزيلة تعرف بـ «عبود» والتي بدورها لبت النداء واندفعت للدفاع عن صديقتها واعتدت على المفتشتين وكذلك على نزيلتين أخريين.

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