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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : وزير في الحكومة الشرعية يرعب اولاد زايد ويكشف قبل قليل عن اكبر صفعة تلقتها الامارات في عدن ...ومصير تواجد ابوظبي جنوب اليمن "شاهد"

اكد وزير النقل اليمني اليوم الاثنين ان الإمارات تعرضت لضربة قوية تمثلت بدحر قواتها خلال 48 ساعة بعدما استغرق تشكيلها 4 سنوات (في اشارة الى هزيمة مليشياتها في شبوة ومناطق اخرى). وقال صالح الجبواني في تصريحات للجزيرة ان اتفاق الرياض لم يتحقق منه شيء وان المليشيات ما زالت مصرة على السيطرة على عدن. جديد اب برس : Advertisements تفاصيل ماحدث ... تقدم بهذا الطلب العاجل للامير محمد بن سلمان ... أحمد علي عبدالله صالح يبدأ بأول خطوة في طريق الانتقام لوالده هذا ما سيحدث ... للذين يقومون بتجديد جوزاتهم المنتهية ... تحذير شديد اللهجة واشار بان الدعم الإماراتي اللوجستي والسياسي مستمر للمليشيات في الجنوب. واوضح ان الاعتراف بالمجلس الانتقالي في الجنوب تم تحت الإجبار وهو ليس شرعي . واضاف: المجلس الانتقالي غير شرعي لأنه لا يعترف بالقرارات الدولية ولا المبادرة الخليجية ولا الحوار الوطني. واكد وزير النقل اليمني صالح الجبواني ان المواجهات أصبحت الآن بين الشرعية اليمنية والإمارات. وتابع :المشروع الإماراتي في اليمن سقط بالسلاح ونحن والإمارات في اشتباك عسكري وسياسي. وكشف الجبواني بان الهدف الحقيقي من تشكيل الإمارات للمليشيات هو تقسيم اليمن.

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