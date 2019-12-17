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صنعاء - ياسمين الخيامي - بعد ظهورها بملابس جريئة وفاضحة اعتبرها اليمنيون عيب اسود .. علي البخيتي يعاقب ابنته ”توجان” ذات ال18 عامًأ بطريقة لا تخطر على بال! (صورة صادمة)

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