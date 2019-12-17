شكرا لمتابعة خبر عن شاهد بالفيديو: ممثلة من المملكة تذرف دموع التماسيح بعد الظهور الفاضح والمحرم شرعا وتصدم الجميع بوقاحة لا حدود لها ( فيديو ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد بالفيديو: ممثلة من المملكة تذرف دموع التماسيح بعد الظهور الفاضح والمحرم شرعا وتصدم الجميع بوقاحة لا حدود لها ( فيديو )

نشرت ممثلة من المملكة الاردنية الهاشمية والتي ظهرت في فيديو، بصحبة شاب يقبل يدها، مقطع تحكي فيه ملابسات الواقعة بعد الهجوم الذي تعرضت له على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الممثلة خلال المقطع “أنا كان عندي تصوير الصبح ونمت وصحيت لقيت مقطع مسيء منتشر، وأنا سأتواصل مع محامي والجهات المختصة ليأخذوا حقي من كل من شهر فيا وأساء إلى سمعتي”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يباغت الجميع ويصعق الملك سلمان وولي عهده بهذا الاعلان الصادم عن الحرب في اليمن ( لن تصدق ماقاله السيسي )

شاهد بالصور..إيفانكا ترامب تثير جنون زوجة أمير قطر بعد ظهورها مع أمير قطر بهذه الملابس الفاضحة التي تثير الغرائز ( شاهد صور فاضحة )

بعد عودته من رحلة علاج.. السلطان قابوس يوجه رسالتين عاجلتين الاولى رسالة مفرحة لملك البحرين والثانية حزينة وصادمة لحاكم الشارقة الاماراتي ( نص الرسالتين )

مجتهد يفجر مفاجأة مزلزلة :ولي العهد السعودي ينتقم من الشيخ المخلافي بطريقة مرعبة لا تخطر على بال احد .. شاهد كيف انتقم منه ولماذا فعل ذلك

شاهد بالفيديو: ممثلة من المملكة تذرف دموع التماسيح بعد الظهور الفاضح والمحرم شرعا وتصدم الجميع بوقاحة لا حدود لها ( فيديو )

وردنا الان... اشتعال حرب مدمرة واغتيال زعماء وقادة كبار بعد اكتشاف كنز ضخم في ضواحي صنعاء.. عراف شهير يتنبأ بأحداث مرعبة في اليمن ودول الخليج

شاهد بالفيديو ..شيخ سعودي شهير يشعل كل مواقع التواصل الاجتماعي ويبكي كل السعوديين ويقلب المسجد الحرام راسا على عقب (فيديو)

سر خطير يكشف لأول مرة ..الرئيس الراحل صالح يستدعي الرئيس هادي بصورة مفاجئة ويمنحه " 30" الف دولار ويطلب منه هذا الطلب الصادم ( صورة )

ورد الآن.. ضربات مباغتة وغير متوقعة لطيران التحالف تبكي عبد الملك الحوثي وتصطاد عمه وتصرع محافظ صعدة مع 45آخرين (تفاصيل مروعة)

ليست قوات هادي ولا القوات السعودية ..قوة ضاربة وبسلاح فتاك تتوجه قبل قليل صوب هذه المحافظة الجنوبية لاسقاطها بالكامل، والزبيدي يلتزم الصمت التام

القناة الفضائية الكردية تفضح الامريكان وتفجر المفاجأة..وصدمة كبيرة للشعب العراقي والعربي بعد الكشف عن معلومات خطيرة عن اعدام الرئيس العراقي صدام حسين

Advertisements

شاهد الفيديو الذي هز الملك سلمان وولي عهده وصدم كل ابناء المملكة وتوجيه عاجل من الاسرة السعودية الحاكمة بشأن الفيديو الفاضح

وردنا الان..عبد الملك الحوثي يباغت اليمنيين في الداخل والخارج بقرار عاجل بشأن سعر الريال السعودي الذي تسبب في انهيار العملة اليمنية ( صورة + نص القرار )

شاهد بالفيديو...خليجية تصعق نساء السعودية ودول الخليج وتهز كل نساء الوطن العربي بعمل قذر ومقزز وفاضح ومحرم شرعا وتنشر عملها القذر على الملأ ( فيديو صادم )

عاجل وهااام ...الرئيس التركي اردوغان يباغت الجميع ويقصم ظهر الامارات ويعلن رسميا التدخل العسكري لمساندة الشرعية والمساهمة في احلال الامن في العاصمة

قناة الجزيرة القطرية تكشف قبل قليل عن ضربة ساحقة وكارثية للقوات الاماراتية في الجنوب والخبر ينزل كالصاعقة على رأس ولي عهد أبو ظبي ويرعب عيدروس الزبيدي

في غاية الخطورة ..عبد الملك الحوثي يباغت الشرعية والتحالف ويوجه قبل قليل هذا الطلب العاجل للشيخ سلطان العرادة ( لن تصدق ماذا طلب الحوثي من العرادة )

قائد القوات السعودية في عدن يصعق عيدروس الزبيدي والقوات الاماراتية ويعلن قبل قلي عن هذا الامر الخطير الذي صدم قيادات الاتقالي واربك كل حساباتهم( صورة )

ورد للتو..المملكة تباغت الجميع وتوجه ضربة مؤلمة للقيادي الحوثي السابق علي البخيتي وتعاقبه بطريقة قاسية جعلته يذرف الدموع مثل الاطفال من شدة القهر ( صورة )

وردنا الان..الزبيدي يهدد الميسري من العودة الى الجنوب..شاهد بالصورة الرد الصاعق للوزير الميسري والصفعة المدوية التي وجهها للزبيدي ( صورة صدمت الانتقالي )

هل تذكرون عبد العزيز المفلحي محافظ عدن السابق..شاهد المفاجئة التي فجرها قبل قليل وقصم ظهر الزبيدي واثار جنونه وانهى حلم الانتقالي بتولي هذه المناصب الوزراية

حذر منها القيادي الحوثي يحيي المداني ووصفها ابو علي الحاكم بحفرة جهنم ..شاهد الورطة الكبيرة التي وقع فيها الحوثيين وصعقت عبد الملك الحوثي شخصيا

وأضافت “الموضوع أني انطلب مني تصوير إعلان لأني ممثلة إعلانات في السعودية، ونزل إعلان على قروب يطلب ممثلين، وهناك شخص نشر إعلان وبناء عليه ذهبت على أنه تصوير إعلان من الإعلانات اللي احنا دائماً نصورها، بعدها تفاجأت أن الموضوع مختلف ووهمي”.

وكان مصدر مسؤول في النيابة العامة قد أكد أن النيابة أصدرت أمراً بتحريك الدعوى الجزائية العامة استناداً للمادة (١٧) من نظام الإجراءات الجزائية ومباشرة إجراءات الاستدلال وفقاً للمواد (٢٤، ٢٧، ٢٨) من ذات النظام، بعد التحقق من صحة المقطع ونسبته لمن ظهر به، والقبض على المتورطين واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، بناءاً على مقطع الفيديو المنتشر.