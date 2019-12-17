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صنعاء - ياسمين الخيامي - بعد عودته من رحلة علاج.. السلطان قابوس يوجه رسالتين عاجلتين الاولى رسالة مفرحة لملك البحرين والثانية حزينة وصادمة لحاكم الشارقة الاماراتي ( نص الرسالتين )

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