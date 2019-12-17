عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قيادي بالانتقالي: لابد من تنفيذ اتفاق الرياض بشكل كامل

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

الخليج 365

شدد عضو الإدارة العامة للشؤون الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي عادل الشبحي، على ضرورة تنفيذ اتفاق الرياض بشكل كامل دون انتقاء.

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وكتب الشبحي عبر "تويتر":" تحرص حكومة الشرعية ونشطائها وأحزابها على تنفيذ سحب السلاح من القوات الجنوبية،وهو غايتهم وإذا تم بحسب تخطيطهم سيتنصلون من أي التزامات تعنيهم".

وأضاف:" الاتفاق يجب أن ينفذ بشكل كامل دون انتقاء وسيتم ذلك مهما حاولوا أن يضعوا العراقيل".