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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأعضاء الدائمون بمجلس الأمن يشددون على ضرورة تنفيذ اتفاق الرياض الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 Advertisements متابعات_الخليج 365 أكد سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن المعتمدين لدى اليمن، الإثنين، على ضرورة تنفيذ اتفاق الرياض.

وشدد السفراء على أهمية تضافر جهود الجميع للدفع بوتيرة تنفيذ الاتفاق كون ذلك سيخدم مسار السلام الدائم في اليمن.

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