السفير القانص يلتقي نظيره الهندي في دمشق

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – دمشق



التقى سفير اليمن في دمشق نايف القانص، الاثنين، سفير الهند في الجمهورية العربية السورية حفظ الرحمن.

وفي اللقاء استعرض السفير القانص، الوضع الإنساني في اليمن وتداعيات العدوان السعودي ـ الإماراتي ومن يقف خلفه من الدول العظمى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

وتطرق الجانبان إلى الأوضاع في سورية وما تتعرّض له من اعتداءات متكرّرة من قبل الكيان الصهيوني والانتصارات التي يحقّقها الجيش العربي السوري في مواجهة المجاميع الإرهابية في شمال سوريا.

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وأعرب السفيران القانص وحفظ الرحمن عن إدانتهما للممارسات التي تقوم بها الولايات المتحدة من أجل تحقيق أطماعها بنهب النفط السوري.

وفي اللقاء أشاد السفير القانص بمواقف الهند الداعمة لتحقيق السلام في اليمن.

فيما عبر السفير الهندي بسوريا عن تمنياته لإحلال السلام في اليمن وأن تصل كافة الأطراف اليمنية إلى اتفاق سلام لما فيه خير اليمن وشعبه.