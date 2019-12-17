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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليست قوات هادي ولا القوات السعودية ..قوة ضاربة وبسلاح فتاك تتوجه قبل قليل صوب هذه المحافظة الجنوبية لاسقاطها بالكامل، والزبيدي يلتزم الصمت التام

2019/12/17 الساعة 12:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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