شكرا لمتابعة خبر عن ورد الآن.. ضربات مباغتة وغير متوقعة لطيران التحالف تبكي عبد الملك الحوثي وتصطاد عمه وتصرع محافظ صعدة مع 45آخرين (تفاصيل مروعة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد الآن.. ضربات مباغتة وغير متوقعة لطيران التحالف تبكي عبد الملك الحوثي وتصطاد عمه وتصرع محافظ صعدة مع 45آخرين (تفاصيل مروعة)

كشفت مصادر ميدانية عن مصرع وإصابة عدد من قيادات الميليشيات في غارات لمقاتلات التحالف استهدفت تجمعاً لعناصرهم بحضور وزير الداخلية في حكومة الميليشيات غير المعترف بها عبدالكريم الحوثي، وهو عم عبدالملك الحوثي مع محافظ صعدة المعين من قبلهم محمد جابر عوض .

وتضاربت الأنباء حول مصيرهم، فيما تحدثت الأنباء عن مقتل وإصابة 45 حوثياً في الغارات.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

سر خطير يكشف لأول مرة ..الرئيس الراحل صالح يستدعي الرئيس هادي بصورة مفاجئة ويمنحه " 30" الف دولار ويطلب منه هذا الطلب الصادم ( صورة )

ورد الآن.. ضربات مباغتة وغير متوقعة لطيران التحالف تبكي عبد الملك الحوثي وتصطاد عمه وتصرع محافظ صعدة مع 45آخرين (تفاصيل مروعة)

ليست قوات هادي ولا القوات السعودية ..قوة ضاربة وبسلاح فتاك تتوجه قبل قليل صوب هذه المحافظة الجنوبية لاسقاطها بالكامل، والزبيدي يلتزم الصمت التام

القناة الفضائية الكردية تفضح الامريكان وتفجر المفاجأة..وصدمة كبيرة للشعب العراقي والعربي بعد الكشف عن معلومات خطيرة عن اعدام الرئيس العراقي صدام حسين

شاهد الفيديو الذي هز الملك سلمان وولي عهده وصدم كل ابناء المملكة وتوجيه عاجل من الاسرة السعودية الحاكمة بشأن الفيديو الفاضح

وردنا الان..عبد الملك الحوثي يباغت اليمنيين في الداخل والخارج بقرار عاجل بشأن سعر الريال السعودي الذي تسبب في انهيار العملة اليمنية ( صورة + نص القرار )

شاهد بالفيديو...خليجية تصعق نساء السعودية ودول الخليج وتهز كل نساء الوطن العربي بعمل قذر ومقزز وفاضح ومحرم شرعا وتنشر عملها القذر على الملأ ( فيديو صادم )

Advertisements

عاجل وهااام ...الرئيس التركي اردوغان يباغت الجميع ويقصم ظهر الامارات ويعلن رسميا التدخل العسكري لمساندة الشرعية والمساهمة في احلال الامن في العاصمة

قناة الجزيرة القطرية تكشف قبل قليل عن ضربة ساحقة وكارثية للقوات الاماراتية في الجنوب والخبر ينزل كالصاعقة على رأس ولي عهد أبو ظبي ويرعب عيدروس الزبيدي

في غاية الخطورة ..عبد الملك الحوثي يباغت الشرعية والتحالف ويوجه قبل قليل هذا الطلب العاجل للشيخ سلطان العرادة ( لن تصدق ماذا طلب الحوثي من العرادة )

قائد القوات السعودية في عدن يصعق عيدروس الزبيدي والقوات الاماراتية ويعلن قبل قلي عن هذا الامر الخطير الذي صدم قيادات الاتقالي واربك كل حساباتهم( صورة )

ورد للتو..المملكة تباغت الجميع وتوجه ضربة مؤلمة للقيادي الحوثي السابق علي البخيتي وتعاقبه بطريقة قاسية جعلته يذرف الدموع مثل الاطفال من شدة القهر ( صورة )

وردنا الان..الزبيدي يهدد الميسري من العودة الى الجنوب..شاهد بالصورة الرد الصاعق للوزير الميسري والصفعة المدوية التي وجهها للزبيدي ( صورة صدمت الانتقالي )

هل تذكرون عبد العزيز المفلحي محافظ عدن السابق..شاهد المفاجئة التي فجرها قبل قليل وقصم ظهر الزبيدي واثار جنونه وانهى حلم الانتقالي بتولي هذه المناصب الوزراية

حذر منها القيادي الحوثي يحيي المداني ووصفها ابو علي الحاكم بحفرة جهنم ..شاهد الورطة الكبيرة التي وقع فيها الحوثيين وصعقت عبد الملك الحوثي شخصيا

وأوضحت المصادر أن الغارات أدت إلى تدمير موكب للقيادات الحوثية، وأخرى استهدفت تجمعاً لهم حضره الوزير الحوثي والمحافظ عوض، في منطقة قريبة من المناطق المحررة في رازح والمتمثلة بمنطقة الأزهور .

ولفتت إلى أن المنطقة شهدت مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية المرابطة في المنطقة وعناصر الحوثي عقب الغارات.