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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان... اشتعال حرب مدمرة واغتيال زعماء وقادة كبار بعد اكتشاف كنز ضخم في ضواحي صنعاء.. عراف شهير يتنبأ بأحداث مرعبة في اليمن ودول الخليج

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