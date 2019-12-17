حصريا.. قاتل مأجور يعترف بتنفيذ عمليات اغتيال في عدن “فيديو“

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019

الخليج 365 - خاص

حصل محرر "الخليج 365" على مقطع فيديو بصوة خاصة من نشطاء بالعاصمة عدن، يظهر فيه قاتل مأجور يتحدث عن عمليات الاغتيال هناك.



وقال القاتل الذي ضبطته الجهات الأمنية بنبرة هستيرية - وهو في حالة ندم وحسرة على ما سفكته يداه من دماء الأبرياء من أبناء الجنوب في عدن - أنه لا يتعمد قتل المستهدفين بطريقة أو بأخرى، الأمر الذي لم يتمكن المحقق في الجريمة استيعابه!

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الجدير بالذكر أن عمليات الإغتيال في العاصمة عدن تتم عن طريق الدراجات النارية، لسهولة الفرار بعد تنفيذ العمليات الإرهابية.