أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الإثنين الموافق 16 ديسمبر/ كانون الأول، 2019 وهي كالتالي:

المشاركون في مؤتمر المرأة بحضرموت يتوزعون إلى مجموعات عمل الإثنين 16 ديسمبر https://www.elyamnelaraby.com/442816/ القوات الجنوبية تدفع بوحدات نوعية لجبهات شمال الضالع الإثنين 16 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/442817/ عبدون يتفقّد سير اختبارات الفصل الدراسي الأول بمدرسة السيدة عائشة بالمكلا الإثنين 16 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/442818/ ننشر أسعار العملات لمساء هذا اليوم في حضرموت و صنعاء و عدن الإثنين 16 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/442819/ بتمويل بترومسيلة.. مدير عام الشحر يفتتح معملا للحاسوب بمدرسة ابن خلدون الإثنين 16 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/442820/ رئيس الوزراء يصدر توجيهات هامة بشأن تحسين خدمة الكهرباء في عدن الإثنين 16 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/442821/ الشرجبي يوقع اتفاقية مع (الجايكا) لدعم مشاريع قطاع مياه الريف في اليمن الإثنين 16 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/442822/ محافظ حجة يتفقد عدد من الوحدات العسكرية في محور حرض الإثنين 16 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/442823/ اجتماع بشبوة يناقش وضع مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة الإثنين 16 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/442824/ بالفيديو.. هذا ما قاله الوزير باسلامة خلال تفقده سير العمل في عدد من المشاريع بالمكلا Advertisements الإثنين 16 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/442825/ رئيس الوزراء : مصلحة المجتمع الدولي في القضاء على التهديد الحوثي للملاحة الدولية الإثنين 16 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/442826/ الإنتقالي يتهم الحكومة أو بعض الأطراف بالإصرار على تعطيل تنفيذ إتفاق الرياض الإثنين 16 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/442827/ إيران تعترف بتأثير العقوبات الأمريكية وتفصح عن تهاوي صادراتها النفطية الإثنين 16 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/442829/ مصافي عدن تكشف حقيقة إخراج باخرة ديزل من أجل إدخال باخرة تابعة للعيسي الإثنين 16 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/442831/ شاهد.. ما قاله "البحسني" في تدشين أعمال مؤتمر المرأة بحضرموت الإثنين 16 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/442834/ توزيع 300 حقيبة شتوية على الأسر النازحة بمديريات صحراء حضرموت الإثنين 16 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/442835/ ورشة عمل في عدن تدعو إلى توحيد الجهود نحو إنجاح إتفاق الرياض .. شاهد الإثنين 16 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/442836/ العوبثاني يشدد على سرعة انجاز معاملات المواطنين بوادي حضرموت الإثنين 16 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/442837/ وكيل أول المهرة يلتقي وكيل وزارة شئون المغتربين الإثنين 16 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/442838/ بارزيق يفتتح معملا للحاسوب ويطلع على مشروع إزالة عوائق السيول بوادي زغفة بالشحر الإثنين 16 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/442840/

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