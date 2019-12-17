مدير مركز الملك سلمان بعدن يدعو الإعلاميين إلى المساهمة في دعم تنفيذ إتفاق الرياض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019

الخليج 365 - خاص

دعا مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عدن صالح الذيباني، الإعلاميين والصحفيين إلى المساهمة ودعم تنفيذ إتفاق الرياض الموقع بين المجلس الإنتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية .



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وأكد في تصريح لـ(الخليج 365) على هامش ورشة العمل التي اقامتها جامعة عدن اليوم بشأن دلالة وأهمية إتفاق الرياض، أن للإعلام دور كبير في دعم ومساندة جهود التحالف العربي من أجل تنفيذ إتفاق الرياض الذي يعتبر المدخل لتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة وتوحيد الجهود لمواجهة العدو المشترك المتمثل بميليشيا الحوثي الإنقلابية وإستكمال تحرير اليمن من هذه الميليشيات المدعومة من إيران .

وأشار إلى أنه يعول على الإعلاميين المساهمة في التعريف بإهمية هذا الإتفاق ودفع مختلف الأطراف إلى تنفيذ بنوده .. مشيداً بجهود جامعة عدن في إقامة هذه الورشة .

ودعا المشاركون في الورشة من النخب السياسية والأكاديمية والمدنية والعسكرية ورجال الفكر الإقتصادي والثقافي والقانوني، في توصياتهم الصادرة عنهم كافة المؤسسات الإعلامية اليمنية إلى بلورة بنود هذا الإتفاق على أرض الواقع، بما يخدم المصلحة الوطنية ويحفظ الأمن والإستقرار والسلم المجتمعي ونبذ خطاب الكراهية والفرقة من خلال ما يتم تداوله من أخبار ومعلومات؛ والتي يجب أن تعتمد خطاب جديد يوحد الصف نحو تحقيق الأهداف المنشودة.