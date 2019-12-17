ختتام فعاليات المؤتمر الدولي الأول للحوسبة والهندسة الذكية بحضرموت.. صور

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019

الخليج 365 - المكـلا

اختتمت بقاعة المؤتمرات بكلية الهندسة والبترول بفلك فعاليات المؤتمر الدولي الأول للحوسبة والهندسة الذكية تحت شعار "من أجل حلول ذكية لتطوير وتنمية مجتمعاتنا" بجامعة حضرموت.



وفي الحفل قدم الدكتور محمد سعيد خنبش رئيس جامعة حضرموت ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر التهاني للمشاركين لإنجاح فعاليات المؤتمر من خلال تقديم الأوراق العلمية والبحثية معرباً عن شكروتقدير جامعة حضرموت للمجموعة البحثية لعلماء اليمن الجهة الشريكة بالمؤتمر راجياً للجميع التوفيق والنجاح في مهامهم العلمية.

مشيراً إلى أن المؤتمر يهدف للارتقاء بالعقول اليمنية المهتمة في مجال الحوسبة والهندسة الذكية وكذلك الإطلاع على الابحاث والدراسات العلمية والبحثية للباحثين ومناقشتها من قبل المختصين وأنشاء مجموعات علمية جديدة في مجال الحوسبة والهندسة الذكية بالإضافة إلى عمل دراسات مستقبلية مشتركة بين المجموعات البحثية بالجامعات ومشاركتهم في المؤتمرات القادمة في اليمن، وخارجها.

وفي ختام الحفل قام رئيس جامعة حضرموت الأستاذ الدكتور محمد سعيد خنبش والدكتور سالم فرج بامسعود نائب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر المدير العام للبحث العلمي بالجامعة والأستاذ عبدالله علوي عيديد الأمين العام للجامعة عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر بتكريم الباحثين المشاركين في المؤتمر وتسليمهم شهادات المشاركة.

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ويتضمن فعاليات المؤتمرالدولي الأول للحوسبة والهندسة الذكية رحلة ترفيهية وسياحية للمشاركين في المؤتمر.