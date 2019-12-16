شكرا لقرائتكم خبر عن متحرّش “وقح” فعلها مرتين مع مراسلة لبنانية على الهواء مباشرة من الخلف .. شاهد الفيديو والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - تعرّضت مراسلة قناة “الجديد” اللبنانية، للتحرش أثناء استطلاعها آراء المتظاهرين المشاركين في أحداث التظاهرات المطالبة برحيل الطبقة السياسية الحاكمة ومكافحةالفساد واستعادة الأموال المنهوبة.

ويظهر في مقطع تداوله ناشطون تحرش أحدهم بالمراسلة أكثر من مرة بلمسها في منطقة حساسة من الخلف.

والتفتت المراسلة أول مرة دون أن تتحدث وهي تنظر إلى من خلفها، وتكرر التحرش معها بعدها بلحظات وهو ما ظهر عليها بدورانها للخلف بشكل مفاجئ عند ملامستها، وذلك على الهواء مباشرة.

وهاجم النشطاء المتظاهرين بسبب وقائع التحرش ومظاهر الانفلات الأخلاقي- حسبما وصفوها- خلال التظاهرات.

وتنهي الاحتجاجات الشعبيّة في لبنانأسبوعها الأوّل، رغم رزمة الإصلاحات التي أقرّتها الحكومة، في ظلّ إصرار المتظاهرين على التمسّك بمطلب رحيل الطبقة السياسيّة الحاكمة بأكملها.

واتّخذت الحكومة اللبنانيّة برئاسة سعد الحريري، الإثنين، سلسلة إجراءات إصلاحيّة، عبر إقرارها موازنة العام 2020 مع عجز نسبته 0.6 بالمئة وإجراءات من خارجها، لا تتضمّن فرض أيّ ضرائب جديدة.

Advertisements

وأعلنت غرفة التحكم المروري، صباح الأربعاء، أنّ العديد من الطرقات مقطوعة في لبنان، لا سيّما في مدينة طرابلس، ومنطقة جونية، شمال غرب العاصمة بيروت، إضافة إلى مدخل الجنوب ووسط بيروت.

وأفادت الغرفة بأن الطرق في قضائي “الشوف” و”المتن” في محافظة “جبل لبنان”، وقضاء “زحلة” في محافظة البقاع، لا تزال مقطوعة، كذلك.

ودعا ناشطون، جموع اللّبنانيين، للمشاركة في الإضراب العامّ، الأربعاء، والنزول إلى الشوارع، للضغط على رموز السلطة السياسيّة.

وفي سياق متصل، نقلت وسائل إعلام محلية، عن البطريرك الماروني، الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في كلمةٍ له بمستهل الاجتماع الاستثنائي لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان، إبداءه أسفه لما يحصل في البلاد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر متحرّش “وقح” فعلها مرتين مع مراسلة لبنانية على الهواء مباشرة من الخلف .. شاهد الفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.