شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد... في هذه الدولة الخليجية.. امرأة تعتدي على زوجها بالضرب وتشق وجهه.. والأخير يستنجد بالشرطة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحقق الجهات الأمنية في الكويت، بحادثة تعرض رجل للضرب على يد زوجته، وتسببها في “شق“ وجهه.

ووفقاً لصحيفة ”الراي“ الكويتية، اليوم الاثنين، فقد ”استدعى رجال الأمن سيدة للتحقيق معها في إصابتها لزوجها، بعدما اعتدت عليه بالضرب.

وقال مصدر أمني، إنّ أحد الأشخاص في منطقة تابعة لمحافظة حولي استنجد برجال الأمن، وأبلغهم بأن زوجته انهالت عليه بالضرب، حتى أصابته بجروح في وجهه ورقبته ويده، وأدلى ببياناتها، كما تم استدعاء الزوجة للاستماع إلى أقواله.

جديد "الخليج 365"

Advertisements