شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد... في هذه الدولة الخليجية.. امرأة تعتدي على زوجها بالضرب وتشق وجهه.. والأخير يستنجد بالشرطة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تحقق الجهات الأمنية في الكويت، بحادثة تعرض رجل للضرب على يد زوجته، وتسببها في “شق“ وجهه.
ووفقاً لصحيفة ”الراي“ الكويتية، اليوم الاثنين، فقد ”استدعى رجال الأمن سيدة للتحقيق معها في إصابتها لزوجها، بعدما اعتدت عليه بالضرب.
وقال مصدر أمني، إنّ أحد الأشخاص في منطقة تابعة لمحافظة حولي استنجد برجال الأمن، وأبلغهم بأن زوجته انهالت عليه بالضرب، حتى أصابته بجروح في وجهه ورقبته ويده، وأدلى ببياناتها، كما تم استدعاء الزوجة للاستماع إلى أقواله.
جديد "الخليج 365"
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد... في هذه الدولة الخليجية.. امرأة تعتدي على زوجها بالضرب وتشق وجهه.. والأخير يستنجد بالشرطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.