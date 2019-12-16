شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : الإمارات تتعرض لـ”ضربة عسكرية قوية” وهزيمة ساحقة خلال 48 ساعة وإعلان رسمي بسقوط مشروع “أبوظبي” في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال وزير النقل اليمني، صالح الجبواني، أن المجلس الانتقالي الجنوبي غير شرعي لأنه لا يعترف بالقرارات الدولية ولا المبادرة الخليجية ولا الحوار الوطني.

وأكد الجبواني في تصريحات للجزيرة تابعها “الميدان اليمني” أن المواجهات أصبحت الآن بين الشرعية اليمنية والإمارات التي تعرضت لضربة قوية بدحر قواتها خلال 48 ساعة بعدما استغرق تشكيلها 4 سنوات.

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وأوضح الجبواني أن المشروع الإماراتي في اليمن سقط بالسلاح ونحن والإمارات في اشتباك عسكري وسياسيا، مبينا أن الهدف الحقيقي من تشكيل الإمارات للمليشيات هو تقسيم اليمن.

وقال وزير النقل اليمني إنه لم يتحقق شيء من اتفاق الرياض ومليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي ما زالت مصرة على السيطرة على عدن.

وأشار إلى أن الدعم الإماراتي اللوجستي والسياسي مستمر للمليشيات في الجنوب، لافتا إلى أن الاعتراف بالمجلس الانتقالي في الجنوب تم تحت الإجبار وهو ليس شرعيا.