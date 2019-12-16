وردنا الآن : حدث عسكري صاعق في اليمن أذهل العالم وأرعب التحالف (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - قال متحدث قوات صنعاء العميد يحيى سريع، اليوم الأربعاء إن دفاعات قواتهم الجوية أسقطت طائرة تجسسية بدون طيار تابعة للتحالف في جيزان. وأوضح العميد سريع أن اسقاط الطائرة تم في مربع الصوح قبالة نجران بـ”سلاح مناسب أثناء قيامها بأعمال عدائية”. جديد "الخليج 365" Advertisements وتعتبر هذه الطائرة التاسعة التي اسقطتها دفاعات صنعاء خلال اسبوعين حيث سبق وأعلنت صنعاء تمكنها من صناعة منظومة دفاع جوي قادرة على تحييد طيرات التحالف، بمن فيها “الأباتشي وطائرات الدرون التجسسية والمقاتلة”، وقرب تحييد الطيران من المعركة.

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