عـــــاجل : هذا ما يحدث الآن في العاصمة صنعاء من قبل طيران التحالف ( تفاصيل طارئة )

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عدن - ياسمين التهامي - تشهد اجواء العاصمة صنعاء في هذه الاثناء تحليق مستمر من قبل طيران التحالف. وقالت مصادر محلية إن طيران التحالف يحلق بكثافة في اجواء العاصمة صنعاء وضواحيها منذ قرابة ، دون رصد اي غارة حتى الآن. جديد "الخليج 365" Advertisements

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