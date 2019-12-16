شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. صاحبة فيديو "خلع العباءة" الفاضح تفجر مفاجأة في ظهور جديد أثار جدلاً واسعاً والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون بموقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطعا مصورا جديدا للفتاة التي ظهرت بفيديو “نزع العباءة” الفاضح الذي أثار جدلا واسعا واستدعى السلطات للتدخل، خرجت فيه تكشف الحقيقة وتدافع عن نفسها.

وفي المقطع المتداول على نطاق واسع قالت الفتاة التي ظهرت بالمقطع الفاضح، إنها تفاجئت بانتشار الفيديو على مواقع التواصل وأنه مظلومة وسوف تتخذ الإجراءات القانونية وستتواصل مع محاميها لمقاضاة من أساؤوا لها.

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وبررت الفتاة ظهورها في المقطع المثير بقولها إنها ذهبت للتصوير مع هذا الشخص، على أساس الترويج لإعلان حيث تمتهن مهنة الترويج عبر الإعلان لكنها تفاجئت بما حدث ولم يكن لديها علم مسبق وتم استغلال المقطع ونشره دون علمها.

وأصدرت النيابة العامة السعودية، مساء الأحد، أمرا برفع دعوى جزائية عامة ضد متورطين في تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أثار استياء بالمملكة.

وبحسب صحيفة “سبق” المحلية، أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة، أنه “بناء على ما تم رفعه من قبل وحدة الرصد في النيابة العامة بشأن تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن محتواه مساسا بالقيم الدينية، ومجاهرة بمخالفة الآداب العامة والسخرية منها، وتصوير ذلك وإنتاجه وتخزينه وإرساله عبر وسائل التقنية الحديثة، أصدرت النيابة العامة أمرها، بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، بتحريك دعوى جزائية عامة ضده”.

وأشار المسؤول إلى أن هذه الدعوى تستند إلى المادة 17 من نظام الإجراءات الجزائية، مؤكدا أنه تمت مباشرة إجراءات الاستدلال بعد التحقق من صحة المقطع ونسبته لمن ظهر به، للقبض على المتورطين واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وأفاد المصدر بأن النيابة العامة في هذا الصدد تتابع كل ما ينطوي على المساس بالقيم الدينية والآداب العامة، ويشكل جريمة تحت طائلة المساءلة الجزائية وفق الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

وأثار مقطع فيديو نشر عبر منصات التواصل الاجتماعي غضب سعوديين، حيث يظهر فيه شاب يدخل على فتاة في غرفة، قبل أن يقوم بنزع عباءتها وهو يردد “زمن العباءة قد ولى” وأن هذا الزمن هو زمن الترفيه، ثم يقوم بتقبيل يدها.

#حاسبوا_المسيء_للعبايه



انتشر مقطع لشخص يطلب من فتاة خلع العباءة بحجة أن الزمن زمن الترفيه، حيث وصف المغردون المقطع بأنه يهدف إلى تعمد الإساءة للسعودية عبر ربط نزع الحشمة بالترفيه، ومطالبات بمحاسبتهم. pic.twitter.com/f8u71n90Da — وش السالفة..؟؟ (@WAlsalfah) December 15, 2019 "> وش السالفة..؟؟@WAlsalfah #حاسبوا_المسيء_للعبايه انتشر مقطع لشخص يطلب من فتاة خلع العباءة بحجة أن الزمن زمن الترفيه، حيث وصف المغردون المقطع بأنه يهدف إلى تعمد الإساءة للسعودية عبر ربط نزع الحشمة بالترفيه، ومطالبات بمحاسبتهم. #حاسبوا_المسيء_للعبايه



انتشر مقطع لشخص يطلب من فتاة خلع العباءة بحجة أن الزمن زمن الترفيه، حيث وصف المغردون المقطع بأنه يهدف إلى تعمد الإساءة للسعودية عبر ربط نزع الحشمة بالترفيه، ومطالبات بمحاسبتهم. pic.twitter.com/f8u71n90Da — وش السالفة..؟؟ (@WAlsalfah) December 15, 2019 ١٤ #حاسبوا_المسيء_للعبايه



انتشر مقطع لشخص يطلب من فتاة خلع العباءة بحجة أن الزمن زمن الترفيه، حيث وصف المغردون المقطع بأنه يهدف إلى تعمد الإساءة للسعودية عبر ربط نزع الحشمة بالترفيه، ومطالبات بمحاسبتهم. pic.twitter.com/f8u71n90Da — وش السالفة..؟؟ (@WAlsalfah) December 15, 2019 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر #حاسبوا_المسيء_للعبايه



انتشر مقطع لشخص يطلب من فتاة خلع العباءة بحجة أن الزمن زمن الترفيه، حيث وصف المغردون المقطع بأنه يهدف إلى تعمد الإساءة للسعودية عبر ربط نزع الحشمة بالترفيه، ومطالبات بمحاسبتهم. pic.twitter.com/f8u71n90Da — وش السالفة..؟؟ (@WAlsalfah) December 15, 2019

كان الشاب ذاهبا ليقابل الفتاة فيما يبدو داخل منزل، قبل أن يراها مرتدية عباءة من اللون الأبيض، ويطلب منها نزعها، هذا هو ما وثقه مقطع فيديو انتشر بشدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي السعودية.

دخل الشاب مع الفتاة ليجلسا معا على الأرض، بعد نزع العباءة، ثم أخذ يقبل يديها، بنيما يوثق تلك اللحظات شخصا خلف الكاميرات، وقال الشاب في الفيديو، “خلاص زمن العبايات خلاص، زمن العبايات ولى ودلوقتي وقت الترفيه، دلوقتي بناطيل وعادي”، حيث ظهرت الفتاة بعدما نزعت العباء ببنطلون من الجينز، و”توب”، أسود.

وأثار المقطع جدلا واسعا وموجة غضب بين النشطاء السعوديين، الذين دعوا السلطات للتدخل ووقف هذه التجاوزات والإساءات للمجتمع السعودي وعاداته.