السلطات الإماراتية تتسبب في الحاق كارثة بيئية في سقطرى

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – سقطرى

كشفت مصادر خاصة عن قيام السلطات الإماراتية بإرسال شحنة من نباتات النخيل المسوسة الى محافظة سقطرى اليمنية، لا سيما بعد أن قررت السلطات في ابو ظبي التخلص من تلك النباتات.

واشارت المصادر في تصريحها لـ” الخليج 365 ” أن صندوق مكافحة «سوسة النخيل» في الامارات قام بقلع عدد كبير من اشجار النخيل المتواجدة في اراضيها بسبب إصابتها بالسوس، وبدلاً من اتلافها قام بإرسالها الى اليمن عبر مؤسسة خليفة الاماراتية ، على سبيل أنها من المنح المقدمة من الامارات لليمن.

وبحسب المصادر فقد قامت مؤسسة خليفة الاماراتية بزراعة اشجار النخيل في جزيرة سقطرى ما تسبب بانتشار دودة النخيل في كثير من الاشجار بالمحافظة.

وقال متخصصون في الشئون الزراعية والبيئة إن الامارات مستمرة في التخلص من نفاياتها بإرسالها الى الجزيرة مما يخل بالوضع البيئي للجزيرة ويتسبب في الحاق اضرار كبيرة بالزراعة التي يعتمد عليها أهالي سقطرى كمصدر دخل.