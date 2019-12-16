طيران العدوان يواصل غاراته على عدة مناطق في اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – محافظات

واصلت قوى العدوان الأمريكي السعودي، الاثنين، استهداف مناطق متفرقة من عسير وصعدة والحديدة بالغارات الجوية وقذائف المدفعية.

وأكد مصدر أمني أن طيران العدوان الأمريكي السعودي شن ثلاث غارات على مديريتي مجز وباقم في محافظة صعدة، وغارتين جويتين على مجازة الغربية في عسير.

وفي الحديدة أوضح المصدر أن قوى العدوان والمرتزقة واصلوا خرق اتفاق التهدئة، حيث حلق الطيران التجسسي في أجواء مدينة الحديدة ، مضيفا أن قوى العدوان أقدمت على حرق منزل مواطن جنوب منطقة الشجن بعد استهدافه بالعديد من قذائف المدفعية.

وأضاف المصدر أن قوى العدوان استهدفت منطقة الفازة ب8 قذائف مدفعية، ومنطقة الزعفران في كيلو16 ب5 قذائف، كما استهدفت منازل المواطنين في قرية المقانع بالرشاشات المتوسطة.. بالإضافة لاستحداث تحصينات قتالية جديدة قرب قرية الشرف في كيلو16.