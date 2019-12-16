قائد الثورة يلتقي المبعوث الأممي الى اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

التقى قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، اليوم الاثنين 19 ربيع الثاني 1441 هجرية الموافق 16 – 12 – 2019 م بالمبعوث الاممي الى اليمن مارتن غريفيث .

وخلال اللقاء جدد السيد القائد التأكيد على الموقف الثابت وحرصه الدائم على السلام والتعاطي الجاد والمسؤول مع كل المساعي التي تبذل في هذا الاتجاه بغية الوصول للحلول العادلة والمنصفة .

كما اكد السيد على أهمية تعزيز الخطوات الإنسانية في ما له علاقة بالأسرى والمعتقلين، مشيراً الى التعامل اللاإنساني الذي يحصل بحقهم في سجون دول العدوان ومرتزقتها والتي تجاوزت التعذيب الى الإعدام في حالات تكررت في سياق مأساوي مؤسف إضافة إلى استمرار احتجاز المرأة / سميرة مارش والتي تم اختطافها من قبل عناصر إجرامية واحتجازها في أحد سجون محافظة مأرب في تعد صارخ لكل المبادئ الدينية والأخلاق الإسلامية والأعراف القبلية والاجتماعية .

وتطرق السيد عبدالملك في لقاءه بالمبعوث الاممي الى الحالة الإنسانية المتردية في اليمن نتيجة العدوان والحصار واستمرار إغلاق مطار صنعاء أمام المرضى والجرحى والعالقين والطلاب والمسافرين وبقاء مدينة الدريهمي تحت الحصار الخانق منذ اتفاق السويد العام الماضي، مؤكداً أن هذه الحالة باتت جوانب مهمة يجب ان تحتل مزيدا من الاهتمام والتنفيذ من قبل الامم المتحدة .