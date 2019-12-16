شكرا لمتابعة خبر عن عاجل : توتر خطير ينذر بمواجهة عسكرية تركية مصرية تلوح في الأفق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت وسائل إعلام تركية اليوم الاثنين عن اجراءات عسكرية لأنقرة في ليبيا من شأنها أن تصعد التوتر مع نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي في مصر.

وذكرت صحيفة "خبر ترك" أن أنقرة تعتزم إنشاء قاعدة عسكرية في ليبيا على غرار قطر، فيما بدأت بتجهيزاتها لإرسال قوات ومستلزمات عسكرية إلى طرابلس.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

وردنا الان : ’’شاهد’’الشيخ ماهر المعيقلي يقلب المسجد الحرام بسورة مريم تأثر وبكاء وخشوع.. ويتحدى ظاهرة خطيرة في السعودية (فيديو مثير )

تصريح عاجل وهام للمجلس الانتقالي حول مصير اتفاق الرياض والتنسيق الجاري مع التحالف ويتحدث لأول مرة عن الجيش في ابين وشبوة

والدة أمير قطر الشيخة موزة تباغت السعودية والامارات وتقدم للرئيس التركي اردوغان هدية لاتقدر بثمن لم يكن حتى يحلم بها ( شاهد الهدية الضخمة )

افتتح الخطبة ثم سقط فجأة أمام المصلين من فوق المنبر . والدهشة انتابت جميع المصلين وشهود عيان يكشفون التفاصيل (وهذه نصها)

وردنا الان : تحقيقات ومعلومات جديدة : تكشف عن هوية القيادي الاصلاحي الذي باشر باطلاق النار على الحمادي

شاهد : ردة فعل فنان العرب محمد عبده بعدما رأى أحد الحضور ينظف أنفه بإصبعه (فيديو)

Advertisements

ورجحت الصحيفة أن يقدم رئيس حكومة الوفاق في ليبيا فائز السراج، طلبا لإرسال قوات تركية إلى طرابلس، مع حلول 20 شباط/ فبراير المقبل، وقد يتغير هذا التاريخ مع تواتر التطورات في ليبيا.

في السياق ذاته، قالت صحيفة "يني شفق" إن تركيا بدأت بالتجهيزات اللازمة لتقديم الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا، بالتزامن مع هجمات حفتر على طرابلس.

ونقلت الصحيفة من مصادر عسكرية، أن الحكومة طلبت من القوات المسلحة التركية تجهيز السفن والطائرات الحربية استعدادا لنقل القوات التركية إلى ليبيا.

وأكدت المصادر العسكرية أن عملية النقل إلى مدينة طرابلس بدأت، والسفن التي ستقوم بنقل الطائرات المسيرة والدبابات والقوات الخاصة ووحدات الكوماندوز التابعة لقيادة مجموعة الهجوم تحت الماء باتت جاهزة.

وذكرت أن طائرات الشحن والمروحيات في حالة تيقظ للإقلاع نحو مطار مصراته، الخاضع لسيطرة حكومة الوفاق الوطني بليبيا.

ولفتت يني شفق، إلى أن التجهيزات التركية تتم على قدم وساق، وكأنه يوجد طلب رسمي من حكومة السراج.

وكانت "يني شفق" أشارت إلى احتمالية أن يكون السراج قد تقدم بطلب رسمي خلال لقائه بوزير الدفاع التركي خلوصي أكار أمس لإرسال قوات تركية وبناء قواعد عسكرية في ليبيا بناء على اتفاق التعاون العسكري والأمني المبرم بين البلدين، إلى جانب اتفاق ترسيم الحدود البحرية.

ومن جانبه انتقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حكومة الوفاق الوطني في ليبيا برئاسة فايز السراج، معتبرًا أنها "لا تملك إرادة حرة"، وأنها "أسيرة الميلشيات الموجودة في العاصمة طرابلس".

وأكد الرئيس المصري في مداخلة له في إحدى جلسات منتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ السياحية، الأحد، أن "الأمن القومي المصري تضرر كثيرا بالموقف غير المستقر في ليبيا"، على حد وصفه.

ويأتي هذا التصعيد بالتزامن مع إعلان اللواء المتقاعد خليفة حفتر المدعوم من مصر، بدء عملية عسكرية واسعة لدخول العاصمة طرابلس التي تسيطر عليها قوات تابعة لحكومة الوفاق الليبي المعترف بها دوليًا برئاسة فايز السراج.