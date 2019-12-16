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صنعاء - ياسمين الخيامي - القناة الفضائية الكردية تفضح الامريكان وتفجر المفاجأة..وصدمة كبيرة للشعب العراقي والعربي بعد الكشف عن معلومات خطيرة عن اعدام الرئيس العراقي صدام حسين

2019/12/17 الساعة 12:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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