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صنعاء - ياسمين الخيامي - الجوف المركز الاجتماعي للنازحين ينظم دورة تدريبية لفريق شبكات الحماية المجتمعية

2019/12/16 الساعة 09:45 مساءً (الجوف - الخليج 365 - فيصل علي)

الجوف فيصل علي

نفذ المركز الاجتماعي للنازحين في محافظة الجوف دورة تدريبية لفريق شبكات الحماية المجتمعية يوم الخميس 12 ديسمبر 2019م وذلك في مهارة التواصل النشط وتقييم المشكلات بتمويل المفوضية السامية للامم المتحدة لشئون اللاجيئين وتنفيذ cssw

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وتهدف الدورة الي تاهيل اعضاء شبكات الحماية من مختلف شرائح المجتمع واكسابهم مهارات الاتصال والتواصل النشط بتحليل وتقييم الشكلات وتقديم الحلول اضافة الي وعي الذات والتعامل الايجابي بما يضمن احترام المبادئ الانسانية الجوهرية

الجدير بالذكر ان المركز الاجتماعي للنازحين يعمل علي تاكيد التعاون بين المركز وبين مختلف شرائح المجتمع بما يحقق المصلحة المجتمعية للنازحين ويرسخ ثقافة العمل الطوعل لتقديم خدمات الحماية للنازحين الي جانب الانشطة المتنوعة التي ينفذها المركز في مجال الخدمات الاجتماعية والنفسية والقانونية