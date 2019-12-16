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صنعاء - ياسمين الخيامي - قناة الجزيرة القطرية تكشف قبل قليل عن ضربة ساحقة وكارثية للقوات الاماراتية في الجنوب والخبر ينزل كالصاعقة على رأس ولي عهد أبو ظبي ويرعب عيدروس الزبيدي

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