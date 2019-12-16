شاهد.. الرقاصة صافيناز تستعرض جسمها وتطلب من جمهورها تحديد أجمل منطقة”ردود صادمة” (صورة)

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عدن - ياسمين التهامي - فاجأت الراقصة ​صافيناز​ جميع متابعيها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، بالصورة الجديدة التي نشرتها وبدت فيها وهي تستعرض صدرها بشكل واضح.

صافيناز التي عودت كل متابعيها على الصور المثيرة للجدل، أضافت صورة جديدة في هذا السياق، حيث تعمدت على ما يبدو إظهار حجم صدرها الكبير وجزء منه لإثارة الجدل وسألت جمهورها “ايه اكتر حاجة بتحبها فيا ؟”.

وجاءت تعليقات جمهورها صادمة ،حيث علق كل منهم على جزء من جسمها ،بينما قام البعض الاخر بتوجيه اللوم للراقصة بسبب الصورة .

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