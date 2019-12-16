عدن: ورشة عمل خاصة بمراجعة دليل التوعية بمخاطر الألغام في المدارس

قال وزير التربية والتعليم، الدكتور عبد الله لملس، إن الوزارة تبنت وضع برنامج للتوعية بمخاطر الألغام ومخلفات الحروب، وفق منهجية تعتمد على المدرسة، و تماشياً مع خطة الاستجابة الإنسانية السنوية لليمن للعام 2018.

جاء ذلك خلال افتتاحه، اليوم الاثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، ورشة العمل الخاصة بمراجعة وإعلان دليل التوعية بمخاطر الألغام ومخلفات الحروب في المدارس، التي نظمها قطاع التدريب والتأهيل بالوزارة بالشراكة مع المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام بمحافظة عدن، بدعم منظمة اليونسيف.



وبحسب وكالة سبأ، فقد أوضح الوزير لملس، إلى أن هذا الدليل التوعوي يهدف إلى إيصال رسائل توعوية بمخاطر الألغام ومخلفات الحروب إلى ملايين الأطفال عبر المدرسة. مؤكدا "حرص الوزارة على حماية الأطفال ممن هم في سن التعليم من مخاطر الألغام".

وأشار الوزير لملس، الى اعتماد إعداد دليل لتلبية احتياجات ميسري التوعية على مختلف المستويات، وبما يمكنهم من تنفيذ جلسات التوعية في إطار ورش ميسري التوعية باعتبار أن التوعية حق إنساني وواجب ديني ووطني.

وكانت الحكومة اليمنية قد أكدت أن الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي خلال سنوات الحرب هي الأكثر في العالم منذ الحرب العالمية الثانية.