بارزيق يفتتح معملا للحاسوب ويطلع على مشروع إزالة عوائق السيول بوادي زغفة بالشحر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019 الخليج 365 - الشحر افتتح المهندس أمين سعيد بارزيق المدير العام لمديرية الشحر صباح اليوم معمل الحاسوب بمدرسة ابن خلدون بوادي زغفة بتمويل من شركة بترومسيلة.

ويضم المعمل ثلاثة عشر جهاز حاسوب مع تجهيزاتها وسيشكل إضافة نوعية للعملية التعليمية بالمدرسة وتمكين الطلاب من مهارات التقنية الحديثة . Advertisements واطلع المهندس أمين بارزيق بمعية المهندس هاني عوشان مدير ميناء التصدير بالضبة على الأعمال المنفذة في مشروع إزالة عوائق السيول بوادي زغفة . ويمثل المشروع أهمية كبيرة لسكان منطقة زغفة حيث يعمل على انسيابية تدفق مياه السيول وإزالة أشجار السيسبان وتسوية قاع الوادي لمنع تجمع مياه السيول. ويسهم مشروع إزالة عوائق السيول بوادي زغفة في حماية الأنبوب الرئيسي الذي يغذي مدينة الشحر بمياه الشرب والحد من تآكل طبقة الاسفلت في الخط العام . وأوضح مدير عام مديرية الشحر أن علاقة السلطة المحلية بشركة بترومسيلة وطيدة شاكرا كل ما تقدمه الشركة في دعم مشاريع التنمية المجتمعية في مناطق مديرية الشحر .

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