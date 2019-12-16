العوبثاني يشدد على سرعة انجاز معاملات المواطنين بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019

الخليج 365 - سيئون

شدد المدير العام للأمن والشرطة بمحافظة حضرموت الوادي والصحراء العميد مبارك أحمد العوبثاني على سرعة إنجاز معاملات المواطنين وتسهيل الإجراءات وحسن التعامل مع المتقدمين للحصول على البطائق الشخصية والجوازات.

Advertisements

جاء ذلك خلال تفقده بجولة ميدانية لفرعي مصلحة الهجرة والجوازات والاحوال المدنية ، مستمعا من مدير مصلحة الاحوال والسجل المدني العقيد سعيد الخنبشي ومدير مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية المقدم مساعد بن طالب الى جملة من الصعوبات التي تواجه سير العمل والجهود المبذولة التي يقدمونها العاملين لخدمة المواطنين.

وأكد العميد العوبثاني حرص إدارة الأمن على أستمرار انجاز المعاملات دون انقطاع واستخدام الطرق الحديثة في استقبال طلبات المتقدمين ، منبها العاملين على من يستغل ظروف المواطنين عن طريق الابتزاز ستتخذ اجراءات صارمه ضدهم.