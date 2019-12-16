شاهد.. ما قاله "البحسني" في تدشين أعمال مؤتمر المرأة بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019

الخليج 365 - المكلا

دشن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين عبدالرحمن باسلامة ومحافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، صباح اليوم أعمال "مؤتمر المرأة بحضرموت" الذي تقيمه السلطة المحلية بالمحافظة برعاية كريمة من محافظ حضرموت وبدعم من مشروعي دعم الاستقرار في اليمن والحكم الرشيد التابعان للوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ" تحت شعار "المرأة شريك البناء والتنمية والسلام والاستقرار" خلال الفترة من 16 - 17 ديسمبر الجاري.



وفي المؤتمر القى المحافظ البحسني كلمة أكد فيها أن انعقاد المؤتمر بحاضرة حضرموت المكلا يمثل أهمية كبرى ويؤكد على مستوى الإستقرار الذي تحقق في حضرموت ومستوى الأمن الذي تنعم به المحافظة.

وأشار محافظ حضرموت إلى السلطة المحلية بالمحافظة تسعى لتمكين المرأة وخلق فرص عمل لها وتقليدها مناصب قيادية في الكثير من المرافق العامة، ودعم حقها في التعليم والعمل والتفاعل مع المقترحات والأفكار والمشاريع التي تتقدم بها المرأة وتحسينها على الواقع، تعزيزاً لدورها المهم والمحوري في المجتمع.

وقال إن قيادة السلطة المحلية منذ تسلمها مهام المحافظة وضعت المرأة وتعزيز دورها في أولويات عملها، وتم مضاعفة عدد القيادات النسوية في المرافق والإدارات الحكومية، ورغم القطاعات المختلفة بأكثر من 400 متعاقدة من الخريجات والكفاءات النسوية .

Advertisements

ودعا المحافظ البحسني خلال كلمته الوكالة الألمانية لمزيد من الاهتمام بحضرموت وتنفيذ مشاريع وبرامج وخطط متنوعة تشمل مجالات حيوية ومرتبطة بحياة المواطن ومستقبل الأجيال في حضرموت.. مؤكدا بأن السلطة المحلية ستقف أمام كل الوثائق والتوصيات التي ستصدر عن المؤتمر وستوليها كل الرعاية والاهتمام.