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مصافي عدن تكشف حقيقة إخراج باخرة ديزل من أجل إدخال باخرة تابعة للعيسي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019

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مصافي عدن تكشف حقيقة إخراج باخرة ديزل من أجل إدخال باخرة تابعة للعيسي

الخليج 365

كشفت شركة مصافي عدن، حقيقة الأنباء التي تحدثت عن قيام الشركة بإخراج باخرة كانت تقوم بإفراغ الديزل من ميناء الزيت التابع للشركة من أجل إدخال باخرة أخرى تابعة لرجل الأعمال والمسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية، أحمد العيسي .

 

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وقال توضيح صادر عن الشركة، "أن بعض المواقع الإخبارية -في إشارة إلى موقع النقابي الجنوبي- طالعتنا على أنباء تتحدث عن قيام شركة مصافي عدن بإخراج باخرة تابعة للتاجر البسيري بغرض إدخال باخرة أخرى تابعة للتاجر العيسي" .

 

وأضاف التوضيح أن باخرة البسيري ELENDRA  لم يتم إيقاف تفريغها بل لازالت مستمرة في عملية التفريغ بالرصيف رقم 3 وستنتهي من تفريغ  حمولتها من الديزل  بعد  ساعتين تقريبا وبعدها سوف تبدء في تفريغ شحنة من البنزين تقريبا  عشرين ألف طن   .

 

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالباخرة TAGUS التي دخلت صباح اليوم  إلى الرصيف رقم 4 فهي محملة بـ 42300 الف طن متري من مادة المازوت، وتم إدخالها إلى الرصيف رقم 4 لتفريغ 15 الف طن متري فقط  والتي تم شرائها بصورة إسعافية من قبل الحكومة لتغطية إحتياجات محطات الكهرباء في عدن بصورة عاجلة، ولازالت الباخرة متوقفة عن التفريغ من قبل الجمارك إلى حين إستكمال الإجراءات .

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