إعلان "الطوارئ" وتعميمات وأوامر برفع الجاهزية.. رعب واستنفار وإجراءات أمنية مشددة للحوثيين في هذه "المحافظة"!!؟ (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي -

جديد "الخليج 365"

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علان "الطوارئ" وأصدار تعميمات وأوامر برفع الجاهزية.. رعب واستنفار وإجراءات أمنية مشددة للحوثيين في هذه "المحافظة"!!؟ (تفاصيل) >>>





حالة من الرعب والاستنفار تعيشها مليشيات الحوثي في الحديدة فسرت الإجراءات الأمنية والاحتياطات المشددة التي أمرت بها وفرضتها في النقاط والمداخل الرئيسية والأحياء الداخلية في مديريات مركز المحافظة.



بحسب مصادر محلية وراصدين، ضاعفت المليشيات وعبر أجهزتها وأدواتها الأمنية المختلفة واللجان الشعبية، الأمنيات الرديفة، إجراءات التفتيش والملاحقة والرصد وتتبع الأشخاص والمقار والمستودعات وأعمال الترصد والمراقبة توخياً لما تسميه تعميمات متلاحقة اطلع عليها نيوزيمن "تحركات مشبوهة".



وتستشعر المليشيات بصورة متزايدة مخاطر اندلاع احتجاجات شعبية على غرار تلك التي تشهدها المدن العراقية واللبنانية ضد وكلاء إيران وهيمنة أدواتها المليشياوية المغتصبة للسلطات والمنفردة بالحكم.



وتوالت التعميمات الأمنية المشددة إلى الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية والعقال والمتعاونين والخلايا المزروعة في التجمعات السكنية "برفع درجة اليقظة والجاهزية استعداداً لأي طارئ".



في السياق قامت المليشيا بتوزيع تعميم على عناصرها، اطلع عليه نيوزيمن، جاء فيه:



"الاخوة رجال الأمن واللجان الشعبية المرابطة على مداخل المدن نرجو اليقظة التامة وتفتيش خاص لناقلات (النفط – الأثاث – البضائع المغلفة) نرجو من رجال الأمن واللجان الشعبية التأكد من هوية الأشخاص القادمين من مناطق المرتزقة والقاعدة".



وطبقاً لمصادر وراصدين ذكر نيوزيمن أن المليشيات استحدثت نقاطاً أمنية وعسكرية في مداخل المدن التابعة لمحافظة الحديدة ومراكز المديريات علاوة على مديريات وأحياء وشوارع مدينة الحديدة نفسها.



وأوكلت المليشيات إلى عقال الحارات المعينين جميعهم من قبلها مهام أمنية واستخباراتية متزايدة وفوضتهم صلاحيات التفتيش والدهم والقبض والتبليغ معاً".



وجاء في تعميم وصلت نسخة منه لنيوزيمن: "الاخوة المواطنين عليكم اليقظة والتبليغ عن أي سيارة مشبوهة تقف في أحيائكم وذلك للمصلحة العامة، الاخوة أعضاء المجلس المحلي - عقال الأحياء – ملاك العقارات، نرجو عدم تأجير أي عقار إلا بعد التأكد من هوية المستأجر وإبلاغ الجهة المختصة."



في الصدد -أيضا- وزعت الميليشيات تعميما آخر على مشرفيها وأفرادها، ، جاء فيه:



"الاخوة المجاهدين – نسقوا مع الجانب الأمني وانزلوا وتأكدوا من الاحواش والدكاكين والمخازن المغلقة المشبوهة في الحارات سرية تامة".



وفسرت التعميمات المشابهة عمليات ملاحقة واعتقالات واختطافات طالت العشرات من المنازل والمحال والمساكن الصغيرة المستأجرة.



وقال تعميم مشدد: "أبلغوا جميع العاملين كانوا عقالا او عاملين او افرادا ان عليهم الإبلاغ عن أي شخص مشبوه او سيارة مشبوهة داخل الحارات ليلا او نهارا".



وشدد تعميم (عاجل) قصير: "هناك تحركات مشبوهة وتنقلات مكان لآخر بزي نسائي في مديرية الحوك والحالي"، بالإشارة إلى أكبر مديريتين بمدينة الحديدة.

