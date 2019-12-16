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صنعاء - ياسمين الخيامي - قائد القوات السعودية في عدن يصعق عيدروس الزبيدي والقوات الاماراتية ويعلن قبل قلي عن هذا الامر الخطير الذي صدم قيادات الاتقالي واربك كل حساباتهم( صورة )

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