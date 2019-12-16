مأرب: تكريم 462 من عمال وموظفي صندوق النظافة

أقيم بمحافظة مأرب،اليوم الاثنين، حفلا لتكريم عمال وموظفي النظافة بالمحافظة، نظمته مجموعة محسن الخضر للتجارة والاستثمار احتفاء باليوم العالمي للنظافة تحت شعار(شكرا صناع الجمال).

وجرى تكريم عدد 462 عامل وعاملة وموظف يصندوق النظافة في المحافظة.

وتهدف الفاعلية إلى تحفيز العاملين من اجل رفع مستوى الأداء في أعمال النظافة والتحسين، والإسهام في خلق وعي مجتمعي مشارك ومساعد لعمال النظافة لخلق بيئة نظيفة وصحية، والتوعية بأهمية الدور الهام والمؤثر في حياة المواطنين الذي يؤديه عمال النظافة ويجب أن ينال بموجبه عامل النظافة أعلى مراتب الاحترام والتقدير.

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بدوره أشار وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح إلى أهمية هذه المبادرة التي تجسد شراكة القطاع الخاص مع القطاع الحكومية في رفع مستوى الخدمات العامة، وتعكس مدى استشعار مجموعة محسن الخضر الراعية للتكريم، لمسئوليتها المجتمعية تجاه المجتمع وتجاه المنظر الحضاري لعاصمة المحافظة والبيئة الصحية النظيفة للساكنين فيه.

واستعرض نائب مدير صندوق النظافة والتحسين محمد السعيدي، انجازات الصندوق خلال الأشهر الماضية سواء في جوانب النظافة أو جوانب التحسين او جوانب أعمال التطوير لأداء الصندوق وبناه التحتية.

كما تطرق إلى خطط وأهداف الصندوق التي يعتزم تنفيذها خلال العام المقبل 2020م والتوسع في أعمال النظافة إلى مناطق وأحياء جديدة واستكمال أعمال التحسين في رصف الشوارع وأعمال التشجير للجزر الوسطية والحدائق العامة والمصالح الحكومية.

