اجتماع بشبوة يناقش وضع مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019 Advertisements الخليج 365 - شبوة ناقش اجتماع موسع عقد، اليوم ، بمدينة عتق بمحافظة شبوة لقيادة وموظفي مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة وفروعه في المديريات برئاسة المدير العام الجديد للمكتب علي احمد عمير، وضع مكتب الشؤون الاجتماعية وعدد من القضايا المتعلقة بالوضع الحالي للمكتب وسبل تفعيل عمله ونشاطة في كافة الجوانب.

وأكد مدير عام المكتب علي عمير ،على ضرورة تضافر جهود جميع منتسبي المكتب حتى يتمكن من القيام بالمهام والواجبات العملية المؤكلة له ويساهم بدوره في خدمة التنمية المحلية بالمحافظة بالصورة المنشودة.

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