محافظ حجة يتفقد عدد من الوحدات العسكرية في محور حرض

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019
الخليج 365 - حجة
تفقد محافظ حجة اللواء الركن عبدالكريم السنيني ، اليوم ، عدد من الوحدات العسكرية التابعة للجيش الوطني في محور حرض شمال المحافظة .
واطلع المحافظ ومعه الوكيل اول المحافظة ناصر دعقين ،على مراكز التدريب والانتصارات التي حققها ابطال اللواء اول قوات خاصة ولواء الفرسان المرابطين في جبهة حرض الحدودية .
واشاد بالجاهزية والروح القتالية العالية التي يتمتع بها منتسبي اللوائين في المحور.
ونقل المحافظ عبدالكريم السنيني للجميع تحيات فخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة.
واستمع المحافظ الى شرح مفصل من قادة الوحدات العسكرية العميد حسين الجار والعميد زيد الحجوري.. مؤكدين استعداد ابطال الجيش الوطني تنفيذ المهام الموكلة اليهم من القيادة الشرعية وصمودهم وولائهم لوطنهم وقيادتهم السياسية وبذل ارواحهم من اجل تحرير كامل تراب الوطن واستعادته من المليشيات الحوثية .
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