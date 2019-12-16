الشرجبي يوقع اتفاقية مع (الجايكا) لدعم مشاريع قطاع مياه الريف في اليمن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019 الخليج 365 - القاهرة وقع القائم بأعمال وزارة المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي ، اليوم، في العاصمة المصرية القاهرة، مع مدير مكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي(الجايكا) في الجمهورية اليمنية وجمهورية مصر العربية أمورا يوشيف فومي ،اتفاقية تمديد مشاريع الدعم الياباني لقطاع مياه الريف في اليمن.

Advertisements ويستهدف المشروع الذي يستمر حتى 31 ديسمبر 2021 توفير مياه شرب نظيفة في ١٩ موقع في المناطق الريفية في محافظات صنعاء، تعز، اب، ذمار، المحويت ،والذي تم التوقيع عليه في مايو ٢٠١٠م. حضر التوقيع رئيس المكتب الفني بوزارة المياه والبيئة نجيب الحميري، وممثل هيئة التعاون الدولي اليابانية مكتب مصر شياكي ياما جامي.

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