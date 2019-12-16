رئيس الوزراء يصدر توجيهات هامة بشأن تحسين خدمة الكهرباء في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019

الخليج 365 - وكالات

وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، وزارة الكهرباء والطاقة بالبدء باجراءات عاجلة لرفع القدرات التوليدية لمحطات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، واتخاذ جميع المعالجات اللازمة لتقليل ساعات انقطاع التيار، والاستعداد للصيف القادم.

وجاء ذلك خلال لقائه، اليوم ، في العاصمة المؤقتة عدن وزير الكهرباء والطاقة المهندس محمد العناني، ووكيل الوزارة خليل عبد الملك، ومدير عام المؤسسة العامة للكهرباء عبدالقادر باصلعة، حسبما أفادت وكالة سبأ الحكومية .

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وناقش اللقاء اليات رفع القدرة التوليدية وسير عملية الانجاز في تنفيذ محطة كهرباء عدن الجديدة بقدرة 264 ميجاوات في مرحلتها الاولى بحيث تصل الى 500 ميجا وات في مرحلتها النهائية، والتي تنفذها شركة بترو مسيلة بتمويل حكومي ،اضافة الى عملية الربط الشبكي ومد خطوط نقل الطاقة واعمال الصيانة والتأهيل وتوفير قطع الغيار لعدد من المحطات الكهربائية.

وتدارس اللقاء سبل تطوير اداء وزارة الكهرباء والوحدة الفنية المعنية بمراقبة الوقود, وكذا الخطط الحكومية المتعلقة بتحسين ادارة الكلفة الاقتصادية في مجال الطاقة الكهربائية وتقليل الاعتماد على الديزل, وتشجيع استخدامات البدائل الاخرى قليلة التكلفة، بما في ذلك الطاقة البديلة خاصة في مجال الطاقة الشمسية.

وخلال اللقاء، شدد على اهمية التركيز على اعمال الصيانة واعادة التأهيل للمحطات الكهربائية وخطوط وشبكات نقل التيار وتقليل الفاقد .. مؤكدا على ضرورة سرعة انجاز المرحلة الاولى من محطة عدن الجديدة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي للحكومة بالعمل على تعزيز توليد الطاقة الكهربائية والانتقال من الاعتماد على الوقود عالي الكلفة إلى بدائل أخرى أقل كلفة.

واشار رئيس الوزرء الى توجهات الحكومة خلال المرحلة القادمة نحو تنفيذ مزيد من المشاريع للنهوض بقطاع الكهرباء بما ينعكس بشكل إيجابي على حياة المواطنين والقطاعات التجارية والصناعية والحد من الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي.. مشددا على ضرورة مواصلة الاصلاحات الخاصة في إجراءات شراء الوقود لمنظومة الكهرباء وتعزيز آليات الرقابة تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، وضمن جهود الحكومة لمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، وخدمة المواطنين.