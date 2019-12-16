بتمويل بترومسيلة.. مدير عام الشحر يفتتح معملا للحاسوب بمدرسة ابن خلدون

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019 الخليج 365 - المكلا افتتح المدير العام لمديرية الشحر المهندس أمين سعيد بارزيق، صباح اليوم، معمل الحاسوب بمدرسة ابن خلدون بوادي زغفة بتمويل من شركة بترومسيلة.

ويضم المعمل ثلاثة عشر جهاز حاسوب مع تجهيزاتها وسيشكل إضافة نوعية للعملية التعليمية بالمدرسة وتمكين الطلاب من مهارات التقنية الحديثة . كما اطلع المهندس أمين بارزيق، بمعية المهندس هاني عوشان مدير ميناء التصدير بالضبة، على الأعمال المنفذة في مشروع إزالة عوائق السيول بوادي زغفة . Advertisements ويمثل المشروع أهمية كبيرة لسكان منطقة زغفة حيث يعمل على انسيابية تدفق مياه السيول وإزالة أشجار السيسبان وتسوية قاع الوادي لمنع تجمع مياه السيول. ويسهم مشروع إزالة عوائق السيول بوادي زغفة في حماية الأنبوب الرئيسي الذي يغذي مدينة الشحر بمياه الشرب والحد من تآكل طبقة الاسفلت في الخط العام . وأوضح مدير عام مديرية الشحر أن علاقة السلطة المحلية بشركة بترومسيلة وطيدة شاكرا كل ما تقدمه الشركة في دعم مشاريع التنمية المجتمعية في مناطق مديرية الشحر . رافق المدير العام الأخوين سالم باثقيلي والكعش السعيدي منسقا العلاقات بميناء التصدير بالضبة.

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