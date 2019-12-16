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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ننشر أسعار العملات لمساء هذا اليوم في حضرموت و صنعاء و عدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019
الخليج 365 - رصد: ابوبكر الشادلي
ينشر "الخليج 365"، أسعار بيع و شراء العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني في حضرموت وصنعاء وعدن، مساء اليوم الأثنين الموافق 16 ديسمبر 2019م، وهي كالآتي :
الأسعار في حضرموت
سعر الشراء
السعودي : 157.5
الدولار : 599
سعر البيع
السعودي : 158.5
الدولار : 604
الأسعار في صنعاء
سعر الشراء
السعودي : 155
الدولار : 591
سعر البيع
السعودي : 156
الدولار : 594
الأسعار في عدن
سعر الشراء
السعودي : 158
الدولار : 600
سعر البيع
السعودي : 159.5
الدولار : 605
علما بأن سعر تحويل الدولار مقابل الريال السعودي شبة ثابت في جميع المحافظات :
الشراء : 3.80
البيع : 3.81
ملاحظة : حاله السوق غير مستقرة، واسعار العملات قابلة للتغيير في أي لحظه، كما أن هناك تباين كبير من محل إلى آخر حيث يوجد فارق صرف مابين 3 - 7 ريال.
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