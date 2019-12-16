ننشر أسعار العملات لمساء هذا اليوم في حضرموت و صنعاء و عدن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019 الخليج 365 - رصد: ابوبكر الشادلي ينشر "الخليج 365"، أسعار بيع و شراء العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني في حضرموت وصنعاء وعدن، مساء اليوم الأثنين الموافق 16 ديسمبر 2019م، وهي كالآتي :

الأسعار في حضرموت سعر الشراء السعودي : 157.5 الدولار : 599 سعر البيع السعودي : 158.5 الدولار : 604 الأسعار في صنعاء سعر الشراء السعودي : 155 الدولار : 591 Advertisements سعر البيع السعودي : 156 الدولار : 594 الأسعار في عدن سعر الشراء السعودي : 158 الدولار : 600 سعر البيع السعودي : 159.5 الدولار : 605 علما بأن سعر تحويل الدولار مقابل الريال السعودي شبة ثابت في جميع المحافظات : الشراء : 3.80 البيع : 3.81 ملاحظة : حاله السوق غير مستقرة، واسعار العملات قابلة للتغيير في أي لحظه، كما أن هناك تباين كبير من محل إلى آخر حيث يوجد فارق صرف مابين 3 - 7 ريال.

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