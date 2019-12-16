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ننشر أسعار العملات لمساء هذا اليوم في حضرموت و صنعاء و عدن

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اليمن العربي - رصد: ابوبكر الشادلي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019

ننشر أسعار العملات لمساء هذا اليوم في حضرموت و صنعاء و عدن

الخليج 365 - رصد: ابوبكر الشادلي

ينشر "الخليج 365"، أسعار بيع و شراء العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني  في حضرموت وصنعاء وعدن، مساء اليوم الأثنين الموافق 16 ديسمبر 2019م، وهي كالآتي :

 

الأسعار في حضرموت

 

سعر الشراء

السعودي  : 157.5

الدولار     : 599

 

سعر البيع

السعودي  : 158.5

الدولار     : 604

 

الأسعار في صنعاء

 

سعر الشراء

السعودي  : 155

الدولار     : 591

 

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سعر البيع

السعودي : 156

الدولار    : 594

 

الأسعار في عدن

 

سعر الشراء

السعودي : 158

الدولار    : 600

 

سعر البيع

السعودي   : 159.5

الدولار     : 605

 

علما بأن سعر تحويل الدولار مقابل الريال السعودي شبة ثابت في جميع المحافظات :

الشراء :   3.80

البيع    :  3.81

 

ملاحظة : حاله السوق غير مستقرة، واسعار العملات قابلة للتغيير في أي لحظه، كما أن هناك تباين كبير من محل إلى آخر حيث يوجد فارق صرف مابين 3 - 7 ريال.

 

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