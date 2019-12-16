عبدون يتفقّد سير اختبارات الفصل الدراسي الأول بمدرسة السيدة عائشة بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019

الخليج 365 - المكلا

تفقّد وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بحضرموت الساحل جمال سالم عبدون، سير الاختبارات بمدرسة السيدة عائشة بمديرية مدينة المكلا.



واطلع عبدون، بمعية مدير إدارة التربية والتعليم بالمديرية عبود عوض بن عبود الشيخ، على الإجراءات الفنية والتربوية لسير هذه الاختبارات التي تشهدها مدارس ومجمعات مديريات المحافظة كافة.

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وأكد الوكيل عبدون على إن اختبارات الفصل الدراسي الأول تأتي في ظل رعاية دائمة ودعم مستمر من قبل الراعي الأول للقطاع التربوي محافظ محافظة حضرموت – قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، وترجمة حقيقية للجهود الكبيرة التي بذلتها قيادات وكوادر العمل التربوي والتعليمي بالمحافظة والمديريات.

واشار إلى أن الاختبارات الفصيلة جاءت بعد أن استنهجت جميع المقررات الدراسية وفقاً والتقويم الوزاري مع التأكيد على إجازة هذه الاختبارات من قبل المناطق التوجيهية بالمديريات ووضعها وفق المعايير الفنية للاختبارات.

ودعا عبدون، إلى تكثيف الجهود لاستكمال هذه العملية الاختبارية الفصلية لتوفير أجواء الهدوء والسكينة في القاعات الاختبارية تسهم في تحفيز التلاميذ والطلاب للمنافسة الشريفة على تحقيق مراكز متقدمة في التحصيل العلمي على مستوى مدارسهم ومديرياتهم والمحافظة.