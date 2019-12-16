القوات الجنوبية تدفع بوحدات نوعية لجبهات شمال الضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

دفعت قوات المقاومة الجنوبية المشتركة بوحدات نوعية متميزة إلى جبهات شمال الضالع للتعامل مع تعزيزات ميليشيا الحوثي الإنقلابية القادمة من إب وذمار .



وقالت مصادر ميدانية، أن الميليشيات دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة خلال اليومين الماضيين إلى جبهات شمال الضالع لإيقاف تقدم المقاومة الجنوبية خاصة بعد الإنتصارات التي أحرزتها في مديرية الحُشا وانتزاع مواقع مهمة وتحريرها.

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وأضافت المصادر أن المقاومة الجنوبية ترصد جميع تعزيزاتهم وتحركاتهم، وأن هناك وحدات خاصة ونوعية في ألوية المقاومة الجنوبية المشتركة دخلت الخطوط الأمامية في جبهات الحرب المشتعلة.

ونقل موقع نيوز يمن عن المصدر قوله، أن وحدات من القناصة الليلية والحرارية التابعين للمقاومة الجنوبية تدخل الخطوط الأمامية في جبهات الضالع .. مشيرة إلى أن هناك استعدادات قوية ومضاعفة للتعامل مع كافة الاحتمالات والتعزيزات القادمة من إب وذمار.

وحققت القوات الجنوبية، خلال الأيام الماضية، مكاسب ميدانية مهمة، وحررت عدداً من المواقع والتلال والمرتفعات في الحُشاء، وحبيل يحيى وبتار وصولاً إلى مشارف قلعة يراخ، شمال غربي الضالع.